Campionatul Mondial 2026: Belgia – Iran 0-0

Partida dintre Belgia și Iran din grupa G s-a desfășurat la Los Angeles (SUA), unde niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie, rezultatul final fiind 0-0.

Meciul a fost condus la mijloc de arbitrul argentinian Dario Herrera.

Belgia: Courtois – Meunier (Castagne ’58), Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin (Vanaken ’58), Tielemans (c) – Saelemaekers (Lukebakio ’58), De Bruyne (Fernandez-Pardo ’87), Trossard – Lukaku (Theate ’73)

Iran: Beiranvand – Hardani (Jahanbakhsh ’45), Kanaani, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi (c) (Torabi ’64) – Rezaeian, Ghoddos (Moghanlou ’78), Ezatolahi (Hosseinzadeh ’85), Mohebi (Mohammadi ’64) – Taremi

Iată clasamentul din grupa G:

Iran – 2 p (0)

Belgia – 2 (0)

Noua Zeelandă – 1 p (0)

Egipt – 1 (0)