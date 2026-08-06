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Atletul român Ștefan Ciobanu, pe locul 8 în finala probei de aruncare a greutății la Mondialele U20

Atletul român Ștefan Alexandru Ciobanu s-a clasat pe locul al optulea în finala probei de aruncare a greutății (6 kg), joi dimineață, la Campionatele Mondiale de Atletism Under-20 de la Eugene (Oregon, SUA).
Atletul român Ștefan Ciobanu, pe locul 8 în finala probei de aruncare a greutății la Mondialele U20
sursă foto: European Athletics
Petre Apostol
06 aug. 2026, 09:21, Sport
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Ștefan Ciobanu (19 ani) a încheiat concursul cu cea mai bună aruncare de 19,20 metri, reușită la a patra încercare. Atletul român s-a calificat în finală după ce obținuse al șaselea rezultat al calificărilor, 19,39 m.

Medalia de aur a fost câștigată de brazilianul Alessandro Borges, autorul unei aruncări de 20,35 metri, nou record personal. Acesta l-a devansat cu doar patru centimetri pe sud-coreeanul Park Si-hoon (20,31 m). Podiumul a fost completat de sud-africanul Jaco van Dyk, cu 19,80 metri, de asemenea record personal.

Campion european U18 la ediția din 2024 a competiției continentale desfășurate la Banská Bystrica, Ștefan Ciobanu și-a trecut acum în palmares și o clasare în primele opt locuri la Campionatele Mondiale U20.

Recordul său personal în aer liber este de 20,45 metri, performanță realizată în iunie 2024 la București. Cel mai bun rezultat al sezonului 2026 este de 19,43 metri, obținut în martie, în sală, la București.

Două românce, eliminate în serii la 100 m

România a mai fost reprezentată în prima zi a competiției mondiale în seriile probei feminine de 100 m.

Ana-Maria Dogan a ocupat locul șapte în seria sa, stabilindu-și un nou record personal, 11,74 secunde, iar Carolina-Andreea Pungă a fost cronometrată tot cu 11,74 secunde.

Niciuna dintre cele două sportive nu a reușit calificarea în semifinale.

Record mondial U20 și două titluri pentru Kenya și Uganda în prima zi

Prima zi a Campionatelor Mondiale U20 a fost marcată de un record mondial la ștafeta mixtă de 4×400 metri. Statele Unite ale Americii, prin Joshua Shelton, Taylor-Nicole Overton, Jaelen Hunter și Olivia Harris, au câștigat aurul în 3 min 15 sec 31/100, îmbunătățind cu peste două secunde precedenta performanță mondială U20 (3:17.69), stabilită tot de SUA în 2022.

În probele de fond, kenyanul Frankline Kibet a devenit campion mondial U20 la 5.000 m, cu timpul de 13:28.27, înaintea compatriotului său Nehemiah Kipngeno (13:30.09). Ugandeza Charity Cherop s-a impus la 5.000 m feminin în 15:07.91, după un duel strâns cu etiopianca Shito Gumi, creditată cu același timp.

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