Mohamed Salah semnează joi cu Trabzonspor. Starul egiptean va fi prezentat oficial pe stadionul clubului

Conducerea grupării a lansat o invitație deschisă suporterilor, îndemnându-i să participe la eveniment îmbrăcați în noile echipamente de joc, pentru a fi martorii unui „moment istoric”. Salah, în vârstă de 34 de ani, a ajuns miercuri în Turcia cu un avion privat, aterizând mai întâi la Istanbul, unde a fost întâmpinat de sute de suporteri îmbrăcați în culorile viitoarei sale echipe.

După efectuarea vizitei medicale, Salah a zburat la Trabzon, unde mii de fani l-au așteptat pe aeroport cu torțe, cântece și scandări, transformând sosirea sa într-un adevărat spectacol.

„În primul rând, vreau să spun că sunt incredibil de fericit să fiu aici. Sincer, îmi este greu să găsesc cuvintele pentru a descrie cât de surprins și de fericit sunt. Sunt 25.000 de oameni aici. Credeți-mă, nu-mi amintesc să mai fi trăit vreodată așa ceva. Am avut succes la fiecare club la care am jucat și exact asta intenționez să fac și aici, la Trabzonspor”, a declarat Salah.

Contract record

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Salah va semna un contract pe doi ani cu Trabzonspor, după despărțirea de Liverpool la finalul sezonului trecut. Detaliile financiare nu au fost confirmate oficial de club, însă presa britanică estimează că atacantul va încasa aproximativ 17 milioane de euro pe sezon.

Dacă aceste cifre vor fi confirmate oficial, egipteanul va deveni cel mai bine plătit fotbalist din istoria campionatului Turciei, depășindu-l pe nigerianul Victor Osimhen, de la Galatasaray.

Salah lasă în urmă una dintre cele mai impresionante cariere din istoria recentă a lui Liverpool. În cele nouă sezoane petrecute pe Anfield, egipteanul a marcat 257 de goluri în 442 de meciuri, cucerind două titluri în Premier League, Liga Campionilor, Cupa Angliei, două Cupe ale Ligii, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

În sezonul 2024-2025 a fost desemnat jucătorul anului în Premier League, câștigând în același timp Gheata de Aur și premiul pentru cele mai multe pase decisive din campionat.

La Trabzonspor, Mohamed Salah va fi coleg cu internaționalul român Denis Drăguș. Clubul a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea în Super Lig și va evolua în play-off-ul UEFA Europa League.