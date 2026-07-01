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Salah și Vlahović, printre cei mai importanți fotbaliști rămași liberi de contract de la 1 iulie. Campion în Superliga, cel mai bine cotat român

Piața transferurilor a intrat într-o nouă etapă odată cu expirarea contractelor la 1 iulie 2026. Printre cele mai sonore nume care au devenit oficial jucători liberi se numără Mohamed Salah și Dušan Vlahović. Florin Ștefan este cel mai bine cotat român, după despărțirea de Universitatea Craiova.
Salah și Vlahović, printre cei mai importanți fotbaliști rămași liberi de contract de la 1 iulie. Campion în Superliga, cel mai bine cotat român
Mohamed Salah. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petre Apostol
01 iul. 2026, 17:35, Sport
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Atacantul sârb Dušan Vlahović este cel mai valoros jucător rămas fără contract în această vară, potrivit platformei Transfermarkt. După patru sezoane la Juventus, în care a înscris 68 de goluri în 168 de meciuri, internaționalul sârb nu a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului și analizează oferte din Serie A, Bundesliga și Premier League.

Vlahović are o cotă de piață estimată la 35 de milioane de euro, potrivit sursei citate.

Salah și Stones au încheiat capitole importante

Mohamed Salah a părăsit Liverpool după ce cele două părți au convenit încetarea anticipată a contractului. Egipteanul este dorit de mai multe cluburi, printre care și Fenerbahce.

Salah este cotat la 22 de milioane de euro.

Tot liber de contract este și fundașul John Stones, care și-a încheiat aventura de aproape un deceniu la Manchester City, formație alături de care a cucerit numeroase trofee interne și internaționale.

Stones are o cotă de 12 milioane de euro.

Jucători de top rămași liberi în Europa

Lista continuă cu nume importante din fotbalul european, precum Harry Wilson (25 milioane euro), Malang Sarr (20 milioane euro) și Jadon Sancho (18 milioane euro).

În cazul lui Sancho, despărțirea de Manchester United pune capăt unei perioade începute în 2021, când englezul fusese transferat de la Borussia Dortmund pentru peste 70 de milioane de lire sterline.

Fostul său coechipier Casemiro a rămas, la rândul său, liber de contract, însă este aproape de un acord cu Inter Miami.

Campion în România, cel mai bine cotat fotbalist român rămas liber de contract

Conform Transfermarkt, cel mai valoros fotbalist român liber de contract este Florin Ștefan, cotat la 700.000 de euro.

Florin Ștefan a jucat în sezonul recent încheiat 26 de meciuri în toate competițiile pentru Universitatea Craiova și a reușit un gol și 4 pase decisive.

Acesta s-a despărțit săptămâna trecută de campioana României.

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