Campion cu Universitatea Craiova în sezonul trecut, fundașul Florin Ștefan semnează cu Gaziantep

Gaziantep, echipă pregătită de românul Mirel Rădoi, a oficializat miercuri transferul lui Florin Ștefan, care a semnat din postura de jucător liber de contract. Fundașul se pregătea deja alături de noua sa echipă, după ce înțelegerea cu Universitatea Craiova a expirat la finalul sezonului trecut, iar conducerea clubului oltean a decis să nu îi ofere o prelungire a contractului.

Transferul îl readuce pe Florin Ștefan sub comanda lui Mirel Rădoi, antrenorul care l-a adus și la Universitatea Craiova în vara anului 2025. Cei doi au mai colaborat și la naționala de tineret a României, inclusiv la Campionatul European U21 din 2019, competiție în care „tricolorii” au ajuns până în semifinale.

La Gaziantep, Florin Ștefan îi va avea colegi pe alți doi români, Alex Maxim și Deian Sorescu, devenind astfel al treilea fotbalist român din lotul pregătit de Mirel Rădoi.

Născut la Slatina, pe 9 mai 1996, Florin Ștefan a fost format la Sportul Pitești și FC Olt Slatina, iar în carieră a mai evoluat pentru FC Olt Slatina, Academica Clinceni, Juventus București, Daco-Getica București, Sepsi OSK, CFR Cluj, Rapid și Universitatea Craiova.

În cele 285 de meciuri oficiale disputate până acum, fundașul stânga a marcat 19 goluri și a oferit 18 pase decisive. În palmares are două titluri de campion al României, o Cupă a României și un titlu în Liga a II-a, iar la nivel internațional a evoluat atât pentru prima reprezentativă, cât și pentru selecționata olimpică a României.

Tot miercuri, clubul turc a prezentat și transferul lui Kerim Çalhanoğlu, vărul lui Hakan Çalhanoğlu.