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Sancțiune drastică după gestul din FC Argeș – Petrolul, din Superliga. Antrenorul echipei FC Botoșani, suspendat două etape

Comisia de Disciplină a FRF a anunțat miercuri sancțiunile după etapa a doua din Superliga de fotbal, cea mai severă pedeapsă fiind dictată împotriva atacantului Ricardo Manuel Pinho Matos, de la FC Argeș, eliminat direct după ce l-a lovit cu cotul pe jucătorul Petrolului, Paul Papp.
Sancțiune drastică după gestul din FC Argeș - Petrolul, din Superliga. Antrenorul echipei FC Botoșani, suspendat două etape
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
29 iul. 2026, 17:50, Sport
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Portughezul echipei FC Argeș a fost suspendat trei etape și amendat cu 5.000 de lei, după eliminarea din partida pierdută cu Petrolul Ploiești, scor 0-1.

FC Argeș a evoluat în inferioritate numerică din minutul 43, după ce atacantul Ricardo Matos a văzut direct cartonașul roșu pentru o lovitură aplicată în piept lui Paul Papp, fundașul Petrolului. Gestul portughezului a venit după ce a fost atins timp de câteva secunde de fundașul ploieștenilor.

O altă sancțiune importantă a fost primită de portarul Din Alomerovic (UTA Arad), care va lipsi două etape și va plăti o penalitate sportivă de 5.000 de lei, după cartonașul roșu primit în meciul cu Oțelul Galați. Este a doua eliminare a bosniacului în confruntările cu gălățenii de când evoluează la UTA.

UTA Arad și Oțelul Galați au încheiat la egalitate, scor de 2-2, după un gol reușit de Jayson Papeau în prelungiri. După fluierul final, Alomerovic a fost eliminat direct, după ce ar fi adresat injurii la adresa arbitrilor.

Tot în urma etapei, antrenorul Marius Croitoru, de la FC Botoșani, a fost suspendat două meciuri și amendat cu 720 de lei după eliminarea din partida cu Rapid, în timp ce fundașul giuleștenilor Alexandru Pașcanu a primit o etapă de suspendare și o penalitate de 740 de lei.

Marius Croitoru a fost eliminat după ce a protestat, părăsind spațiul tehnic, pentru că arbitrul Marian Barbu nu acordase din prima lovitură de pedeapsă pentru formația sa.

De asemenea, Ion Cărăruș (Corvinul Hunedoara) și Mihai Alexandru Roman (FC Voluntari) au fost suspendați câte două etape și amendați cu 3.000 de lei fiecare, în urma eliminărilor din meciurile cu Farul, respectiv CFR Cluj.

Juraj Badelj, de la Universitatea Craiova, a fost suspendat un meci și amendat cu 740 de lei după cartonașul roșu primit în partida cu Dinamo.

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