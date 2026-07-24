Prima pagină » Sport » Prima victorie a sezonului pentru FC Argeș. Piteștenii au rezistat în zece oameni în fața Petrolului

Prima victorie a sezonului pentru FC Argeș. Piteștenii au rezistat în zece oameni în fața Petrolului

FC Argeș a învins vineri seară Petrolul Ploiești, scor 1-0, pe stadionul Orășenesc din Mioveni, în primul meci al etapei a doua din Superligă. Piteștenii au marcat prin Robert Moldoveanu în prima repriză și au reușit să păstreze avantajul, deși au evoluat aproape o repriză întreagă în inferioritate numerică.
Prima victorie a sezonului pentru FC Argeș. Piteștenii au rezistat în zece oameni în fața Petrolului
Maria Miron
25 iul. 2026, 00:16, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

FC Argeș a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 17, când Robert Moldoveanu a finalizat o acțiune construită de belgianul Xian Emmers.

Finalul primei reprize a complicat însă situația gazdelor. Ricardo Matos a fost eliminat înainte de pauză, după o altercație petrecută în minutul 43, iar echipa antrenată de Bogdan Andone a fost nevoită să joace întreaga repriză secundă cu un om mai puțin.

Înainte de pauză, FC Argeș a făcut și o schimbare forțată, după accidentarea portarului Cătălin Straton, înlocuit de Cătălin Cabuz.

Petrolul a dominat repriza secundă

Ricardo Sousa a mutat ofensiv la pauză, introducându-i pe Huseynov, Țuțu și N’Lundulu, iar Petrolul a controlat mare parte din repriza secundă.

Ploieștenii au avut 63% posesie, au trimis 14 șuturi la poarta adversă – față de cele nouă ale gazdelor -și au executat șase lovituri de colț, însă nu și-au creat nicio mare ocazie de gol.

Cabuz, decisiv în finalul meciului

În schimb, FC Argeș s-a dovedit mai eficientă, valorificând una dintre cele două mari ocazii create.

Portarul Cătălin Cabuz a avut o intervenție importantă la un corner executat direct pe poartă, iar defensiva piteșteană a făcut față cu succes presiunii exercitate de Petrolul în ultimul sfert de oră.

Oaspeții au atacat aproape permanent pe final, au încărcat careul cu centrări, iar la ultima fază a meciului chiar și portarul Lukas Zima s-a aflat în atac. Defensiva gazdelor a respins însă toate mingile periculoase.

Zece cartonașe galbene

Meciul a fost unul tensionat, arbitrul Horațiu Feșnic acordând zece cartonașe galbene. În prelungiri, ambii antrenori, Bogdan Andone și Ricardo Sousa, au fost avertizați pentru proteste.

FC Argeș obține astfel prima victorie din noul sezon al Superligii, în timp ce Petrolul pleacă fără puncte de la Mioveni.

Duel cu tradiție în Superligă

Meciul de la Mioveni a fost cel de-al 66-lea duel dintre cele două formații în Superligă. Înaintea confruntării, FC Argeș avea 24 de victorii, Petrolul 23, iar alte 18 partide se încheiaseră la egalitate. Ultima întâlnire din campionat, disputată pe 13 februarie 2026, a fost câștigată de ploieșteni cu 2-1.

Recomandarea video

HARTĂ INTERACTIVĂ | Traseul dronei doborâte de pilotul român F-16 deasupra României: De la Sulina la Buzău, prin Brăila și Fetești
G4Media
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.ro
NATO dă detalii despre doborârea dronei din România. Comanda a fost dată de forțele transatlantice
Gandul
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă'
Cancan
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport
Marii câștigători ai legii salarizării unitare: parlamentarii. Lefuri mărite în următorii ani cu sume cuprinse în 5.000 și 7.000 de lei
Libertatea
Certificatul de handicap permanent, acordat fără reevaluări periodice în anumite cazuri. Cine îl poate obține și care sunt noile reguli
CSID
Cât costă racheta cu care F-16 a distrus drona din Buzău. Confirmarea MApN pentru ProMotor
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia