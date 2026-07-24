Prima victorie a sezonului pentru FC Argeș. Piteștenii au rezistat în zece oameni în fața Petrolului

FC Argeș a început mai bine partida și a deschis scorul în minutul 17, când Robert Moldoveanu a finalizat o acțiune construită de belgianul Xian Emmers.

Finalul primei reprize a complicat însă situația gazdelor. Ricardo Matos a fost eliminat înainte de pauză, după o altercație petrecută în minutul 43, iar echipa antrenată de Bogdan Andone a fost nevoită să joace întreaga repriză secundă cu un om mai puțin.

Înainte de pauză, FC Argeș a făcut și o schimbare forțată, după accidentarea portarului Cătălin Straton, înlocuit de Cătălin Cabuz.

Petrolul a dominat repriza secundă

Ricardo Sousa a mutat ofensiv la pauză, introducându-i pe Huseynov, Țuțu și N’Lundulu, iar Petrolul a controlat mare parte din repriza secundă.

Ploieștenii au avut 63% posesie, au trimis 14 șuturi la poarta adversă – față de cele nouă ale gazdelor -și au executat șase lovituri de colț, însă nu și-au creat nicio mare ocazie de gol.

Cabuz, decisiv în finalul meciului

În schimb, FC Argeș s-a dovedit mai eficientă, valorificând una dintre cele două mari ocazii create.

Portarul Cătălin Cabuz a avut o intervenție importantă la un corner executat direct pe poartă, iar defensiva piteșteană a făcut față cu succes presiunii exercitate de Petrolul în ultimul sfert de oră.

Oaspeții au atacat aproape permanent pe final, au încărcat careul cu centrări, iar la ultima fază a meciului chiar și portarul Lukas Zima s-a aflat în atac. Defensiva gazdelor a respins însă toate mingile periculoase.

Zece cartonașe galbene

Meciul a fost unul tensionat, arbitrul Horațiu Feșnic acordând zece cartonașe galbene. În prelungiri, ambii antrenori, Bogdan Andone și Ricardo Sousa, au fost avertizați pentru proteste.

FC Argeș obține astfel prima victorie din noul sezon al Superligii, în timp ce Petrolul pleacă fără puncte de la Mioveni.

Duel cu tradiție în Superligă

Meciul de la Mioveni a fost cel de-al 66-lea duel dintre cele două formații în Superligă. Înaintea confruntării, FC Argeș avea 24 de victorii, Petrolul 23, iar alte 18 partide se încheiaseră la egalitate. Ultima întâlnire din campionat, disputată pe 13 februarie 2026, a fost câștigată de ploieșteni cu 2-1.