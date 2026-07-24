UTA și Oțelul au terminat la egalitate, 2-2, după un gol marcat în minutele de prelungire

Formația gălățeană a condus cu 2 – 0 până în partea secundă, însă gazdele au revenit pe final și au obținut un punct datorită golului marcat în minutele de prelungire.

Oțelul a controlat prima repriză

Oaspeții au deschis scorul în minutul 21, prin Andrezinho, care a finalizat o acțiune pornită de Pedro Nuno. Chiar înainte de pauză, Patrick a majorat avantajul echipei pregătite de Stjepan Tomas, cu un șut de la distanță, astfel că Oțelul a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri.

UTA a avut și ea ocazii importante în prima parte, cea mai mare fiind bara transversală lovită de Alomerovic în minutul 41.

Gazdele au revenit după pauză

Formația antrenată de Adrian Mihalcea a redus din diferență în minutul 73, când Ismet Sinani a înscris după o fază pornită în urma unei aruncări de la margine. Reușita a fost contestată de jucătorii și staff-ul Oțelului, care au reclamat un presupus fault comis înainte ca mingea să părăsească terenul, însă arbitrul a validat golul.

Arădenii au continuat să atace în finalul partidei, iar în minutul 90+4 Jayson Papeau a restabilit egalitatea cu un șut de la aproximativ 20 de metri. La scurt timp după reluarea jocului, arbitrul a fluierat finalul întâlnirii.

Câte un punct pentru fiecare echipă

În urma rezultatului de la Arad, Oțelul ajunge la patru puncte după primele două etape ale sezonului, după victoria obținută în runda inaugurală contra CFR Cluj. De cealaltă parte, UTA obține primul punct al campionatului, după înfrângerea suferită în etapa precedentă pe terenul Universității Craiova.

Înaintea startului partidei a fost păstrat un moment de reculegere în memoria fostului fotbalist arădean Radu Mărginean, iar meciul de pe stadionul „Francisc Neuman” a fost urmărit din tribune de 4.687 de spectatori.