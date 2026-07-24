LeBron James continuă în NBA la 41 de ani. De ce a ales Philadelphia 76ers

Baschetbalistul în vârstă de 41 de ani se pregătește astfel pentru cel de-al 24-lea sezon al său în NBA, un nou record în liga profesionistă nord-americană, relatează The Independent.
LeBron James și-a prezentat decizia printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care a sugerat că acesta va fi ultimul transfer important al carierei sale. Cel mai bun marcator din istoria NBA a explicat că alegerea nu a fost determinată de considerente financiare sau familiale, ci de dorința de a continua să concureze la cel mai înalt nivel.
Jucătorul a transmis că este încă dispus să muncească și să facă sacrificii pentru a avea o nouă șansă de a câștiga titlul NBA. James consideră că experiența sa poate ajuta Philadelphia 76ers să devină o echipă capabilă să lupte pentru trofeu și s-a declarat entuziasmat să evolueze în fața unui nou public.
Potrivit relatărilor din presa americană, James a acceptat un contract pe doi ani, în valoare totală de opt milioane de dolari, care include și o opțiune pentru jucător. Suma este mult mai mică decât veniturile obținute de acesta în sezoanele precedente.
LeBron James părăsește Los Angeles Lakers după opt ani, perioadă în care a câștigat campionatul NBA din 2020. Înainte de sosirea în California, americanul a evoluat pentru Cleveland Cavaliers și Miami Heat.
De-a lungul carierei, James a cucerit patru titluri NBA și a fost desemnat de patru ori cel mai valoros jucător al sezonului. El este liderul all-time al ligii la numărul de puncte marcate și a devenit, în sezonul precedent, jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în sezonul regulat.
În stagiunea trecută, LeBron James a înregistrat medii de 20,9 puncte, 7,2 pase decisive și 6,1 recuperări în cele 60 de partide disputate. În februarie, el a fost selecționat pentru a 22-a oară consecutiv în All-Star Game, extinzându-și propriul record.
Venirea lui James mărește presiunea asupra formației din Philadelphia, care nu a mai câștigat campionatul NBA din 1983 și nu a mai ajuns în finală din 2001. La 41 de ani, americanul va încerca să obțină al cincilea inel din carieră și să devină campion cu a patra franciză diferită.