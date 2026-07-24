LeBron James continuă în NBA la 41 de ani. De ce a ales Philadelphia 76ers

Baschetbalistul în vârstă de 41 de ani se pregătește astfel pentru cel de-al 24-lea sezon al său în NBA, un nou record în liga profesionistă nord-americană, relatează The Independent.

James spune că nu a ales Philadelphia pentru bani

LeBron James și-a prezentat decizia printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care a sugerat că acesta va fi ultimul transfer important al carierei sale. Cel mai bun marcator din istoria NBA a explicat că alegerea nu a fost determinată de considerente financiare sau familiale, ci de dorința de a continua să concureze la cel mai înalt nivel.

Jucătorul a transmis că este încă dispus să muncească și să facă sacrificii pentru a avea o nouă șansă de a câștiga titlul NBA. James consideră că experiența sa poate ajuta Philadelphia 76ers să devină o echipă capabilă să lupte pentru trofeu și s-a declarat entuziasmat să evolueze în fața unui nou public.

Potrivit relatărilor din presa americană, James a acceptat un contract pe doi ani, în valoare totală de opt milioane de dolari, care include și o opțiune pentru jucător. Suma este mult mai mică decât veniturile obținute de acesta în sezoanele precedente.

Opt sezoane și un titlu alături de Lakers

LeBron James părăsește Los Angeles Lakers după opt ani, perioadă în care a câștigat campionatul NBA din 2020. Înainte de sosirea în California, americanul a evoluat pentru Cleveland Cavaliers și Miami Heat.

De-a lungul carierei, James a cucerit patru titluri NBA și a fost desemnat de patru ori cel mai valoros jucător al sezonului. El este liderul all-time al ligii la numărul de puncte marcate și a devenit, în sezonul precedent, jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate în sezonul regulat.

În stagiunea trecută, LeBron James a înregistrat medii de 20,9 puncte, 7,2 pase decisive și 6,1 recuperări în cele 60 de partide disputate. În februarie, el a fost selecționat pentru a 22-a oară consecutiv în All-Star Game, extinzându-și propriul record.

Philadelphia urmărește primul titlu după 1983

Venirea lui James mărește presiunea asupra formației din Philadelphia, care nu a mai câștigat campionatul NBA din 1983 și nu a mai ajuns în finală din 2001. La 41 de ani, americanul va încerca să obțină al cincilea inel din carieră și să devină campion cu a patra franciză diferită.