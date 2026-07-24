Belgia și-a ales noul selecționer. Cine va fi noul antrenor al naționalei

Belgia și-a ales noul antrenor al naționalei, potrivit BBC.

Țara l-a numit pe fostul căpitan al Olandei, Mark van Bommel, în funcția de antrenor principal. Acesta are un contract valabil până la Euro 2028.

Noul selecționer îi succede lui Rudi Garcia

Jucătorul în vârstă de 49 de ani îi succede lui Rudi Garcia, a cărui plecare a fost confirmată după eliminarea Belgiei în sferturile de finală la Cupa Mondială din 2026. Van Bommel va prelua oficial funcția pe 15 august, potrivit sursei.

Cel mai recent, Van Bommel a condus clubul Royal Antwerp, ducând clubul spre titlul de campion al Belgiei, Cupa Belgiei și Supercupa Belgiei, într-o perioadă de doi ani de succes.

Ce a declarat noul antrenor al Belgiei

„Este o mare onoare să devin antrenorul principal al Belgiei”, a declarat Van Bommel.

„Belgia are jucători remarcabili și un potențial enorm. Împreună cu staff-ul meu tehnic, vrem să construim o echipă disciplinată, ambițioasă și suficient de curajoasă pentru a concura cu cei mai buni”, a transmis noul selecționer.

Directorul sportiv al Federației Belgiene de Fotbal, Vincent Mannaert, a declarat că „experiența internațională a lui Van Bommel, atât ca antrenor, cât și ca jucător”, îi va ajuta pe „Diavolii Roșii” „să continue să se perfecționeze”. Experiența noului antrenor îi va ajuta „să obțină rezultate și să își atingă întregul potențial”.

Van Bommel va fi asistat de Boudewijn Zenden, Maarten Martens și Reinier Robbemond. El va avea sarcina inițială de a supraveghea meciurile din Liga Națiunilor împotriva Italiei, Franței și Turciei. Acestea sunt programate în lunile septembrie și octombrie, potrivit sursei citate.