Europa cumpără din nou locuințe. O singură țară merge împotriva valului

Imobiliarele reprezintă principala sursă de avere a gospodăriilor din zona euro, potrivit Băncii Centrale Europene, notează Euronews.

Tranzacțiile cu proprietăți depind în principal de accesibilitatea creditelor, ratele dobânzilor și veniturile gospodăriilor, explică Mikk Kalmet, consultant.

Stabilizarea ratei Euribor a adus mai multă previzibilitate pentru cumpărătorii care amânaseră achiziția unei locuințe.

Europa redescoperă piața imobiliară. Excepția vine dintr-o singură țară

Slovenia a înregistrat cea mai mare creștere procentuală din Europa, de aproape 30%.

Lituania, Austria și Belgia au depășit toate un avans anual de 20%.

Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Danemarca, Franța și Portugalia au avut creșteri de peste 10%.

Franța a fost lider la numărul total de tranzacții, cu peste un milion de locuințe vândute în 2025. Prețurile locuințelor franceze au crescut, în schimb, cu doar 0,1% în aceeași perioadă.

Unde s-au vândut cele mai multe locuințe în Europa în 2025. Clasamentul complet

Croația este singura țară care a înregistrat scăderi ale vânzărilor în ambii ani analizați. Prețurile locuințelor din Croația au crescut totuși cu 14,3%, iar chiriile cu peste 39%.

Bulgaria și Polonia au avut, de asemenea, scăderi ușoare ale numărului de tranzacții.

Costurile ridicate de construcție și oferta limitată de locuințe noi continuă să restricționeze piața, avertizează Kalmet. Numărul țărilor cu vânzări în scădere s-a redus totuși de la șase, în 2024, la doar trei, în 2025.