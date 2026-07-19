Administrația Trump anulează regulile care impun centralelor nucleare să mențină nivelul de radiații „cât mai scăzut posibil”

Comisia de Reglementare Nucleară (NRC) din SUA a propus un amendament care a stârnit ample controverse, potrivit Futurism. Este vorba despre anularea unei reguli care impune operatorilor centralelor nucleare să mențină expunerea la radiații „cât mai scăzută posibil”.

NRC justifică măsura spunând că va elimina „ambiguitatea inutilă”. În replică, unii critici spun că această regulă este principalul motiv pentru care companiile energetice încearcă să mențină nivelul de radiații cât mai scăzut posibil.

Regula obligă companiile să cheltuiască sume de bani, iar prin anularea ei se va deschide ușa pentru practici mai neglijente, avertizează experții.

Nivelul de radiații nu este singura modificare controversată

În plus, NRC vrea să-și modifice abordarea față de Legea Națională a Politicii de Mediu, un act legislativ fundamental care datează din 1970. Practic, NRC dorește să elimine complet proiectele de evaluare de mediu. Printre altele, asta înseamnă limitarea posibilității publicului de a se pronunța înainte ca un reactor să primească undă verde.

De asemenea, comisia vrea să renunțe la examinarea problemele de mediu de bază, cum ar fi zgomotul, praful și poluarea aerului asociate cu instalațiile nucleare. Modificările propuse ar scuti anumite reactoare existente și chiar reactoarele noi de la inspecția regulată.

Toate modificările permit companiilor energetice să-și majoreze productivitatea, indiferent de consecințele pe termen scurt, mediu și lung.

O comisie controversată

Comisia de Reglementare Nucleară din SUA a fost frecvent criticată fiind acuzată că acționează mai puțin ca un organism de supraveghere și mai mult ca un partener din industrie.

Salariile mari ale angajaților săi, obiceiul de a nu verifica unele rapoarte și mușamalizarea unor date incomode au sporit neîncrederea în agenție.