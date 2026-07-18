Kimi K3, noul model AI al chinezilor, zguduie piața și amenință supremația americană

Cu noul model, start-up-ul chinez Moonshot AI depășește cu mult precedentul campion chinez DeepSeek V4 Pro și se ridică la nivelul IA-urilor americane de vârf, precum Fable 5 și GPT-5.6 Sol, în numeroase aplicații, scrie Le Figaro, care vorbește de o nouă amenințare pentru IA americană.

Kimi K3, pe primul loc în anumite clasamente

Cu Kimi K3, s-a atins un nou prag, chiar și numai din punct de vedere al dimensiunii. Acesta a fost construit cu un număr dublu de variabile față de cel mai puternic model chinez anterior, DeepSeek V4 Pro, lansat în aprilie.

Moonshot AI se mândrește astfel că „stabilește limita superioară a dimensiunii modelelor deschise”. Însă performanțele modelului Kimi K3 au fost cele care au surprins cel mai mult. În prezent, modelele sunt comparate pe baza unei multitudini de parametri și sarcini date. În acest joc, Kimi K3 se află la un pas de modelele americane de vârf Fable 5 și GPT-5.6 Sol în numeroase categorii. În anumite clasamente, interfața Moonshot AI ocupă chiar primul loc, în special în ceea ce privește programarea de aplicații sau site-uri web, conform ierarhiei stabilite de platforma de referință Arena AI.

„Este îngrijorător”

„Acest lucru va schimba fundamental cursa către IA pentru totdeauna”, a reacționat, pe X, Alex Finn, șeful platformei IA Henry Intelligent Machines PBC.

„Este îngrijorător”, a adăugat David Sacks, consilier pe probleme de IA la Casa Albă până în martie.

Antreprenorul vede în această nouă realizare o victorie a Chinei în lupta care opune China Statelor Unite. În timp ce China accelerează și mai mult, „Statele Unite se încurcă în propriile gânduri”, critică David Sacks, care a adăugat:

„Politicienii și birocrații interzic centrele de date, impun tot mai multe reglementări la nivel de stat și fac presiuni pentru ca noile agenții federale să aibă puterea de a autoriza cele mai avansate modele.”

Deja foarte populare și din ce în ce mai utilizate în Occident, modelele chinezești au înregistrat, în ultimele luni, un val de interes datorită costului lor, în medie, mai redus decât cel al modelelor americane de vârf, într-un moment în care prețul IA crește vertiginos.