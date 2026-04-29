Reuters: Potrivit unor surse, marile companii chineze din domeniul tehnologiei se înghesuie să-și asigure cipuri AI de la Huawei, în urma lansării DeepSeek V4

Potrivit surselor apropiate industriei tehnologice, marile companii de internet din China încearcă să obțină rapid acces la noile cipuri, pe fondul unei cereri tot mai ridicate pentru infrastructura AI, scrie Reuters.

Companii importante precum ByteDance, Tencent și Alibaba au început discuții cu Huawei pentru plasarea unor comenzi noi de cipuri Ascend 950. Totodată, firme specializate în servicii cloud și închirierea de unități GPU încearcă să rezerve stocuri disponibile, anticipând o creștere puternică a nevoii de procesare AI.

Această evoluție reflectă interesul tot mai mare al industriei chineze pentru soluții hardware locale, în contextul restricțiilor comerciale impuse de Statele Unite asupra exportului de cipuri avansate către China.

Cererea pentru cipurile AI Huawei Ascend 950 este impulsionată de performanța DeepSeek V4

Modelul DeepSeek V4, lansat recent, a fost proiectat special pentru a funcționa eficient pe cipurile Huawei Ascend 950. Această compatibilitate a contribuit la accelerarea cererii, deoarece platformele cloud și dezvoltatorii AI au nevoie de capacitate mare de procesare.

Huawei a anunțat că infrastructura sa Ascend SuperNode, construită pe baza seriei Ascend 950, oferă suport complet pentru modelele DeepSeek V4. Acest lucru permite utilizarea inteligenței artificiale pentru sarcini complexe, precum generarea de conținut, procesarea limbajului natural și analiza volumelor mari de date.

În comparație cu cipul Nvidia H20, considerat anterior unul dintre cele mai performante procesoare disponibile pe piața chineză, Ascend 950PR oferă performanțe superioare în anumite sarcini AI. Totuși, cipul Huawei rămâne sub nivelul procesorului Nvidia H200, care nu este încă disponibil în China din cauza disputelor comerciale și a restricțiilor de export.

Cererea susține industria tehnologică chineză

Creșterea cererii pentru cipurile AI Huawei Ascend 950 este văzută ca un semn al maturizării industriei chineze de semiconductori. După mai mulți ani în care Huawei a întâmpinat dificultăți în obținerea comenzilor mari din partea companiilor tehnologice, noul context favorizează producătorii locali.

China încearcă să reducă dependența de tehnologia americană și să dezvolte o industrie internă capabilă să susțină proiectele de inteligență artificială. Beijingul consideră independența tehnologică un obiectiv strategic, iar adoptarea soluțiilor Huawei este încurajată de politicile guvernamentale.

Mai multe platforme cloud din China au integrat rapid modelul DeepSeek V4. Alibaba Cloud a făcut modelul disponibil chiar în ziua lansării, iar Tencent Cloud a implementat servicii de testare pe infrastructura sa locală și internațională.

Se depășește capacitatea actuală de producție

În ciuda interesului ridicat, Huawei se confruntă cu provocări privind producția. Restricțiile americane asupra echipamentelor avansate de fabricație limitează accesul Chinei la tehnologii de ultimă generație necesare pentru producția de semiconductori performanți.

Surse apropiate companiei susțin că Huawei intenționează să livreze aproximativ 750.000 de unități Ascend 950PR în acest an. Producția de masă a început în aprilie, însă livrările la scară largă sunt așteptate abia în a doua jumătate a anului 2026.

Experții avertizează că cererea pentru cipurile AI Huawei Ascend 950 ar putea depăși capacitatea de producție pentru o perioadă îndelungată, în special pe fondul dezvoltării accelerate a pieței de inteligență artificială.