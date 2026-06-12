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Sute de soldați ruși ar fi fost instruiți în China în tactici de război modern și utilizarea dronelor

China a antrenat sute de soldați ruși, în special în utilizarea dronelor, înainte ca unii dintre aceștia să lupte în Ucraina, a confirmat, vineri, un oficial al Uniunii Europene.
Sute de soldați ruși ar fi fost instruiți în China în tactici de război modern și utilizarea dronelor
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
12 iun. 2026, 17:52, Știri externe
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„Instruirea soldaților ruși de către chinezi a fost confirmată de serviciile noastre”, a declarat acesta, sub condiția anonimatului, potrivit Le Figaro.

El a menționat o instruire desfășurată în mai multe locuri din China, la care au participat „sute” de soldați ruși, dintre care „unii” au fost apoi trimiși în Ucraina.

Potrivit ziarului german Die Welt, care nu identifică serviciile de informații europene la originea acestor dezvăluiri, câteva sute de soldați ruși au participat la sfârșitul anului 2025, în șase baze militare diferite din China, la programe de instruire ale Armatei Populare de Eliberare.

Acestea s-au axat pe „utilizarea sistemelor fără pilot, contramăsurile electronice împotriva dronelor, precum și simulări moderne de luptă”, continuă ziarul.

Participanții erau de diferite grade și generații. Unii erau membri ai Rubicon, o unitate de elită rusă specializată în drone.

La finalul instruirii, zeci dintre ei au participat la începutul anului 2026 la luptele din Ucraina, unii dintre ei ocupând posturi de comandă.

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