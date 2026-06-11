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Șeful poliției ucrainene susține că rușii angajează adolescente ca să atragă soldați ucraineni pentru a-i ucide

Șeful poliției ucrainene a acuzat Rusia că recrutează adolescente ucrainene pentru a ucide soldați ucraineni. Ivan Vîhivski a vorbit după arestarea unei fete de 17 ani suspectate de uciderea unui soldat la ordinul unui agent rus. Femeia ar fi comunicat pe Telegram cu un bărbat despre care se crede că este agent al serviciului de securitate rus (FSB).
Șeful poliției ucrainene susține că rușii angajează adolescente ca să atragă soldați ucraineni pentru a-i ucide
Sorina Matei
11 iun. 2026, 16:07, Știri externe
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Șeful Poliției ucrainene a declarat într-un interviu că au existat șase cazuri în acest an de crime la comandă organizate prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram, dintre care unul a fost prevenit, anunță Reuters.

„Acestea sunt crime planificate în prealabil, organizate de serviciile secrete ale statului agresor și comise de cetățeni ucraineni”, a spus el.

Potrivit acestuia, recrutorii ruși le-au promis fetelor bani și și-au coordonat acțiunile de la distanță. Tinerele au fost instruite să se întâlnească cu soldați ucraineni pe site-uri de dating și li s-au dat bani pentru a închiria un apartament pentru întâlnire.

Li s-a spus de unde să procure metadonă – un analgezic, narcotic și, în multe cazuri, mortal – și de unde să o amestece în băuturi.

Tânăra de 17 ani care a fost arestată a primit și un pachet care conținea o substanță cristalină, despre care anchetatorii cred că ar fi putut fi metadonă.

FSB nu a comentat declarația. Serviciile de securitate rusești, la rândul lor, acuză Kievul că recrutează ruși pentru a comite atentate cu bombă în Rusia.

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