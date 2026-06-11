Șeful poliției ucrainene susține că rușii angajează adolescente ca să atragă soldați ucraineni pentru a-i ucide

Șeful Poliției ucrainene a declarat într-un interviu că au existat șase cazuri în acest an de crime la comandă organizate prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram, dintre care unul a fost prevenit, anunță Reuters.

„Acestea sunt crime planificate în prealabil, organizate de serviciile secrete ale statului agresor și comise de cetățeni ucraineni”, a spus el.

Potrivit acestuia, recrutorii ruși le-au promis fetelor bani și și-au coordonat acțiunile de la distanță. Tinerele au fost instruite să se întâlnească cu soldați ucraineni pe site-uri de dating și li s-au dat bani pentru a închiria un apartament pentru întâlnire.

Li s-a spus de unde să procure metadonă – un analgezic, narcotic și, în multe cazuri, mortal – și de unde să o amestece în băuturi.

Tânăra de 17 ani care a fost arestată a primit și un pachet care conținea o substanță cristalină, despre care anchetatorii cred că ar fi putut fi metadonă.

FSB nu a comentat declarația. Serviciile de securitate rusești, la rândul lor, acuză Kievul că recrutează ruși pentru a comite atentate cu bombă în Rusia.