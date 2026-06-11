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România și Ucraina colaborează pentru apărarea regiunii Mării Negre

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că a discutat cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiha, despre securitatea regională și cooperarea bilaterală.
România și Ucraina colaborează pentru apărarea regiunii Mării Negre
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Oana Antipa
11 iun. 2026, 15:57, Politic
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Potrivit șefei diplomației române, conversația a avut loc după discuțiile dintre miniștrii apărării și contactele la nivel prezidențial.

„Am avut o conversație necesară cu Andrii Sîbiha”, a transmis Oana Țoiu.
Ea a precizat că cele două părți au convenit asupra priorității protejării cetățenilor.

„Am convenit că mandatul suprem și imperativ al fiecărui stat este protejarea vieții și siguranței propriilor cetățeni”, a afirmat ministrul român.

În cadrul discuției, Oana Țoiu a reiterat poziția României privind războiul din Ucraina.
„Am reiterat condamnarea de către România a războiului ilegal de agresiune purtat de Rusia”, a spus ea.

Ministrul a subliniat și angajamentul comun pentru obținerea unei încetări a focului și a unei păci durabile.

Totodată, partea română și-a exprimat preocuparea față de efectele conflictului asupra populației și regiunii.

Potrivit Oanei Țoiu, războiul produce efecte grave asupra comunităților afectate și a statelor vecine.

Cooperare în domeniul securității

Șefa diplomației române a anunțat că a primit asigurări din partea Kievului privind cooperarea în domeniul securității.

„Am primit din partea omologului meu asigurarea deplină a angajamentului Ucrainei de a depune toate eforturile necesare pentru gestionarea comună a riscurilor transfrontaliere generate de agresiunea rusă”, a declarat ea.

Cei doi miniștri au discutat și despre consolidarea mecanismelor de avertizare timpurie.
Pe agenda convorbirii s-au aflat și schimbul de informații și monitorizarea situației operative.
Oana Țoiu a arătat că România și Ucraina împărtășesc responsabilitatea menținerii securității în regiunea Mării Negre.

De asemenea, cele două state urmăresc protejarea infrastructurii strategice, a coridoarelor umanitare și a rutelor navigabile.

„Vom continua să colaborăm atât în format bilateral, cât și în cadrul formatelor internaționale, pentru a construi un viitor sigur și realizabil”, a transmis ministrul român de Externe.

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