Bogdan Ivan: Neptun Deep avansează peste grafic, iar prima extracție de gaze este așteptată în 2027

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, pe Facebook, că proiectul Neptun Deep a intrat într-o etapă decisivă, odată cu instalarea platformei de producție „Neptun Alpha” în Marea Neagră.

Potrivit acestuia, conducta de 160 de kilometri până la țărm este finalizată, iar șase dintre cele zece sonde de producție au fost deja realizate.

„Neptun Deep nu mai este un proiect pe hârtie. Platforma de producție «Neptun Alpha» a fost instalată în Marea Neagră, conducta de 160 de kilometri până la țărm este finalizată, iar șase dintre cele zece sonde de producție sunt deja realizate. România se apropie, etapă cu etapă, de prima moleculă de gaz extrasă, în 2027”, a scris Bogdan Ivan.

Lucrările au avansat mai repede decât prevedea calendarul

Acesta susține că, în perioada în care a condus Ministerul Energiei, proiectul Neptun Deep a reprezentat una dintre principalele sale priorități și afirmă că a urmărit îndeaproape evoluția lucrărilor, care, potrivit lui, au avansat chiar mai rapid decât prevedea calendarul inițial.

Ivan mai spune că a promovat proiectul inclusiv în cadrul discuțiilor oficiale din Austria și că Romgaz, companie controlată majoritar de statul român și deținătoare a 50% din proiect, a atras 500 de milioane de euro de pe piața de capital pentru finanțarea investițiilor strategice, inclusiv Neptun Deep.

Prioritatea trebuie să o aibă consumatorii și companiile românești

Fostul ministru afirmă că obiectivul său a fost consolidarea capacității financiare a Romgaz și susține că gazele extrase din Marea Neagră ar trebui utilizate cu prioritate în economia românească.

„Prioritatea trebuie să o aibă consumatorii și companiile românești, iar această resursă trebuie folosită pentru relansarea industriei petrochimice, a producției de îngrășăminte și a marilor capacități industriale, nu exportată ca simplă materie primă”, a transmis Bogdan Ivan.

El a adăugat că nu își asumă meritele pentru munca inginerilor și a echipelor implicate în proiect, însă consideră că rolul ministrului Energiei este de a susține investițiile strategice, de a urmări respectarea calendarului de implementare și de a apăra interesele României.