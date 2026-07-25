Cum arată dezvoltarea economică în Europa? Diferențe uriașe față de topul celor mai bogate țări

Averea pe persoană diferă considerabil la nivel mondial. Statele Unite dețin 38,1% din averea personală a celor 56 de țări analizate în raport, care reprezintă peste 92% din averea globală.

Europa de Vest concentrează 21,9% din averea mondială, în timp ce Europa de Est reprezintă doar 3,3%, arată Euronews.

Atât averea medie, cât și cea mediană pe adult diferă semnificativ între țări. Din primele 30 de economii ale lumii după averea medie pe adult, 18 sunt europene, iar în clasamentul după averea mediană sunt prezente 19 piețe europene.

La sfârșitul anului 2025, Elveția ocupa primul loc în lume, cu o avere medie de 777.506 euro pe adult. Statele Unite se aflau pe locul al doilea, cu 696.277 de dolari, iar Luxemburg era statul din Uniunea Europeană cu cea mai mare avere medie, de 559.170 euro.

Hong Kong, Australia și Singapore urmează în clasament, fiecare cu peste 450.000 de euro pe adult.

Danemarca (446.959 euro), Norvegia (363.303 euro) și Țările de Jos (354.673 euro) completează topul 10, iar Belgia (348.382 euro) și Suedia (347.089 euro) depășesc, de asemenea, pragul de 300.000 de euro.

Diferențe reduse între marile economii europene

Cele mai mari cinci economii ale Europei sunt toate prezente în top.

Germania ocupă locul 14, iar Italia locul 23, însă diferențele nu sunt foarte mari. Germania are o avere medie de 296.023 euro pe adult, Franța de 291.536 euro, Spania de 261.689 euro, Regatul Unit de 250.071 euro, iar Italia de 238.653 euro.

În topul primelor 30 se mai regăsesc Irlanda (268.312 euro), Austria (239.123 euro), Finlanda (178.610 euro), Portugalia (167.188 euro), Malta (139.769 euro) și Grecia (122.421 euro).

Averea mediană schimbă clasamentul

Atunci când este analizată averea mediană, atât valorile, cât și pozițiile din clasament se modifică semnificativ. Mediana reprezintă valoarea aflată la mijlocul unei liste ordonate.

Raportul arată că fiecare țară are o distribuție diferită a averii. Acest lucru înseamnă că poate părea mai bogată sau mai săracă în funcție de segmentul populației analizat.

Luxemburg conduce clasamentul mondial al averii mediane, cu 336.498 euro pe adult, urmat de Belgia, cu 236.712 euro.

Australia (180.018 euro), Noua Zeelandă (176.460 euro), Hong Kong (160.533 euro), Danemarca (174.029 euro), Elveția (124.310 euro) și Norvegia (119.569 euro) se află, de asemenea, în top 10.

Bogăția este concentrată în mâinile celor foarte bogați

Statele Unite coboară de pe locul al doilea în clasamentul averii medii până aproape de coada clasamentului după averea mediană, ocupând a treia poziție de la final. Este cea mai mare scădere înregistrată.

Germania pierde, de asemenea, 16 poziții, de pe locul 14 pe locul 30. Scăderi importante se observă și în cazul Suediei și Singapore.

Potrivit raportului, aceste diferențe arată că o parte foarte mare din avere este concentrată în rândul celor mai bogați locuitori.

În schimb, Japonia urcă 14 poziții, de pe locul 24 pe locul 10. Malta, Italia, Belgia și Regatul Unit ocupă, de asemenea, poziții mai bune în clasamentul averii mediane decât în cel al averii medii. Schimbarea indică existența unei clase de mijloc mai numeroase și o distribuție mai echilibrată a averii.

Raportul subliniază că averea mediană oferă, în general, o imagine mai fidelă a nivelului de prosperitate al populației obișnuite.

Autorii precizează însă că aceste date nu reflectă puterea de cumpărare.

La nivel regional, Statele Unite rămân detașat pe primul loc în ceea ce privește averea medie pe adult, cu 594.651 euro. Media este de 287.884 euro în Europa de Vest și de doar 53.055 euro în Europa de Est.