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Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere a fost șantajată. I s-au cerut 100.000 de euro

Amiana Păștina, femeia de 38 de ani care și-a ucis mama pentru avere, apoi s-a sinucis în Arest, a fost șantajată de două persoane, care au fost reținute de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, la doi ani de la faptă. Cei doi au cerut 100.000 de euro.
Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere a fost șantajată. I s-au cerut 100.000 de euro
ALEXANDRA PANDREA / GMN via MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
06 iul. 2026, 14:35, Social
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Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Simion Dan-Octavian, a precizat că din probele administrate reiese că doi suspecți ar fi transmis patru mesaje prin care o amenințau pe autoarea crimei cu divulgarea faptei, în schimbul sumei de 100.000 de euro.

Anchetatorii susțin că cei doi ar fi folosit un telefon și o cartelă achiziționate special pentru a contacta persoana vizată. Potrivit procurorilor, victima șantajului, Amina Paștină, nu ar fi dat curs solicitărilor.

În 6 iulie 2026, unul dintre suspecți a fost reținut pentru 24 de ore, în timp ce față de cealaltă persoană a fost dispus controlul judiciar. Cei doi sunt acuzați de șantaj și nedenunțare, infracțiuni pedepsite cu închisoare între 1 și 7 ani.

Amiana Paștină s-a sinucis în arest în luna mai 2026.

Mamă ucisă de fiică

Amiana Paștină, de 38 de ani, și o asistentă medicală au fost reținute de procurori la finalul anului 2025, fiind acuzate de omor premeditat. Anchetatorii susțin că fiica victimei, ajutată de asistentă și-a sedat și axfisiat mama pentru moștenirea acesteia.

Potrivit informării, crima ar fi avut loc în luna iunie a anului 2024. Ancheta a stabilit că fiica victimei (femeia de 38 de ani) ar fi premeditat crima și ar fi fost ajutată de o asistentă medicală.

Asistenta i-ar fi procurat fiicei o cantitate de sedative pe care femeia le-ar fi strecurat în ceaiul consumat de mama sa. După ce victima a adormit, asistenta a venit la fața locului și a ar fi injectat victimei alte sedative pentru a o ucide. În plus, cele două au axfisiat femeia cu o pernă pentru a se asigura de decesul acesteia.

„După deces autoarea a intrat în posesia bunurilor moștenirii, pe care le-a vândut și s-a relocat în Dubai”, se mai arată în informare.

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