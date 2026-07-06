Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere a fost șantajată. I s-au cerut 100.000 de euro

Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Simion Dan-Octavian, a precizat că din probele administrate reiese că doi suspecți ar fi transmis patru mesaje prin care o amenințau pe autoarea crimei cu divulgarea faptei, în schimbul sumei de 100.000 de euro.

Anchetatorii susțin că cei doi ar fi folosit un telefon și o cartelă achiziționate special pentru a contacta persoana vizată. Potrivit procurorilor, victima șantajului, Amina Paștină, nu ar fi dat curs solicitărilor.

În 6 iulie 2026, unul dintre suspecți a fost reținut pentru 24 de ore, în timp ce față de cealaltă persoană a fost dispus controlul judiciar. Cei doi sunt acuzați de șantaj și nedenunțare, infracțiuni pedepsite cu închisoare între 1 și 7 ani.

Amiana Paștină s-a sinucis în arest în luna mai 2026.

Mamă ucisă de fiică

Amiana Paștină, de 38 de ani, și o asistentă medicală au fost reținute de procurori la finalul anului 2025, fiind acuzate de omor premeditat. Anchetatorii susțin că fiica victimei, ajutată de asistentă și-a sedat și axfisiat mama pentru moștenirea acesteia.

Potrivit informării, crima ar fi avut loc în luna iunie a anului 2024. Ancheta a stabilit că fiica victimei (femeia de 38 de ani) ar fi premeditat crima și ar fi fost ajutată de o asistentă medicală.

Asistenta i-ar fi procurat fiicei o cantitate de sedative pe care femeia le-ar fi strecurat în ceaiul consumat de mama sa. După ce victima a adormit, asistenta a venit la fața locului și a ar fi injectat victimei alte sedative pentru a o ucide. În plus, cele două au axfisiat femeia cu o pernă pentru a se asigura de decesul acesteia.

„După deces autoarea a intrat în posesia bunurilor moștenirii, pe care le-a vândut și s-a relocat în Dubai”, se mai arată în informare.