Rețele de trafic de persoane, destructurate într-o operațiune globală. Peste 1.000 de arestări pe cinci continente

O amplă operațiune internațională împotriva traficului de persoane, desfășurată simultan în 59 de state de pe cinci continente, s-a încheiat cu arestarea a 1.024 de suspecți și identificarea a 2.070 de victime și potențiale victime, au anunțat luni Europol și partenerii implicați în acțiune.

Operațiunea, denumită Global Chain, s-a desfășurat în perioada 8–12 iunie, sub coordonarea Europol, Frontex și INTERPOL, în cadrul platformei europene EMPACT. Austria a fost statul coordonator al acțiunii, iar România a avut rol de co-lider.

Exploatare sexuală, muncă forțată și cerșetorie

Ancheta a vizat rețele implicate în traficul de persoane pentru exploatare sexuală, exploatare prin activități infracționale, muncă forțată și cerșetorie forțată, cu o atenție deosebită acordată victimelor minore.

Potrivit bilanțului, dintre cele 1.024 de persoane arestate, 334 sunt suspectate direct de trafic de persoane, iar alte 690 au fost reținute pentru infracțiuni conexe. În plus, anchetatorii au identificat încă 201 suspecți și au deschis 465 de noi investigații, fiind depistate și 80 de cazuri de fraudă cu documente.

Majoritatea victimelor identificate sunt femei adulte, iar aproape două treimi dintre acestea ar fi fost exploatate sexual. În cazul minorilor, proporția este și mai ridicată: 86,4% dintre victimele sub 18 ani au fost identificate în dosare de exploatare sexuală. Europol atrage atenția că, în numeroase situații, copiii erau exploatați chiar de membri ai familiei, ceea ce îngreunează intervenția autorităților.

Peste 40.000 de polițiști implicați

Operațiunea a mobilizat peste 40.000 de polițiști, polițiști de frontieră, inspectori de muncă și reprezentanți ai autorităților fiscale și vamale din 59 de state.

În cadrul acțiunii au fost verificate peste 565.000 de persoane, aproximativ 360.000 de documente de identitate, peste 140.000 de vehicule, peste 20.000 de locații și peste 6.000 de zboruri și nave. Victime și potențiale victime au fost identificate în 45 de țări, cele mai multe provenind din Columbia, Argentina, Venezuela, Nepal și Republica Moldova, ceea ce evidențiază caracterul transfrontalier al rețelelor de trafic de persoane.

România, implicată și în investigațiile din teren

Pe lângă rolul de co-coordonator al operațiunii, România a participat și la schimburi operative de personal. Experți români specializați în combaterea traficului de persoane au colaborat cu autoritățile germane la Frankfurt pentru identificarea victimelor și sprijinirea investigațiilor aflate în desfășurare.

Înaintea operațiunii, Europol și INTERPOL au organizat un hackathon dedicat identificării activităților infracționale desfășurate în mediul online. În urma acestuia au fost identificați 252 de potențiale victime, 80 de presupuși traficanți și au fost lansate 19 noi anchete internaționale.

Operațiunea GLOBAL CHAIN a beneficiat de sprijinul mai multor organizații internaționale, inclusiv Ameripol, Frontex și FBI, acesta din urmă participând pentru prima dată la această inițiativă globală, cu expertiză în identificarea victimelor și urmărirea fluxurilor financiare provenite din activități infracționale.