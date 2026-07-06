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Adrian Câciu: Este a zecea lună consecutivă de scădere a consumului / „Românii o duc cu aproximativ 40% mai rău decât în 2024”

Este a zecea lună consecutivă când consumul românilor scade, atrage atenția fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu. Acesta arată cu degetul înspre actuala putereși spune că ea a fost cea care a redus nivelul de trai al românilor.
Adrian Câciu: Este a zecea lună consecutivă de scădere a consumului / „Românii o duc cu aproximativ 40% mai rău decât în 2024”
Facebook/Câciu
Luiza Moldovan
06 iul. 2026, 14:59, Social
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Fostul ministru al Finanțelor și al Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, susține că România înregistrează a zecea lună consecutivă de scădere a consumului și acuză actuala guvernare că a contribuit la deteriorarea nivelului de trai.

Într-o postare publicată pe Facebook, Câciu afirmă că evoluția consumului „nu este firească” și atribuie situația deciziilor politice ale actualei puteri.

„A 10-a lună de scădere a consumului”

„A 10-a lună de scădere a consumului! Nu e nimic firesc în asta! E doar ticăloșia din capul unora, bolojeniști, «reformiști», de dreapta, influenceri plătiți, propagandiști care nu vor ca românii să trăiască decent!”, a scris fostul ministru.

Acesta susține, de asemenea, că nivelul de trai s-a deteriorat semnificativ față de anul trecut.

„Românii o duc cu aproximativ 40% mai rău decât în 2024. Va fi complicată revenirea!”, a mai transmis Adrian Câciu.

Adrian Câciu a atașat postării un grafic privind evoluția consumului, bazat pe date INS, care arată trecerea de la creșteri pozitive în prima parte a lui 2025 la scăderi consecutive începând din august 2025.

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