Florin Cîțu compară scăderea consumului cu criza din 2008 și începutul pandemiei

Consumul din România a intrat pe un trend negativ prelungit, cu opt luni consecutive de scădere, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, semnal tras și de fostul premier Florin Cîțu, care a publicat un grafic cu evoluția din ultimii 20 de ani.
Sursa: Facebook
Mădălina Dinu
07 mai 2026, 11:39, Economic

Datele analizate acoperă perioada ianuarie 2006 – martie 2026 și arată că, deși scăderile actuale nu sunt cele mai abrupte din ultimele două decenii, durata lor este neobișnuit de mare și comparabilă cu perioadele de început ale unor crize economice.

„Astăzi INS a anunțat că în martie dinamica anuală a consumului a fost NEGATIVA pentru a 8-a lună consecutiv”, a scris Florin Cîțu.

Cea mai severă prăbușire din grafic rămâne cea din timpul crizei financiare, când consumul a scăzut până la -14% în decembrie 2008 și a rămas puternic negativ și în 2009 și 2010. Comparativ, în perioada actuală, valorile sunt mai reduse, între -4% și -5%, însă continuitatea scăderii atrage atenția.

După criza din 2008–2010, consumul a revenit pe creștere, dar cu fluctuații frecvente între valori pozitive și negative până în 2013, după care a intrat într-o perioadă de expansiune, cu vârfuri de până la 19% în 2014 și 16% în 2015.

Perioada pandemiei, un alt episod volatil

Un alt episod volatil apare în perioada pandemiei, când consumul a alternat între scăderi și creșteri, inclusiv un salt de 23% în iunie 2019, cea mai mare creștere din grafic. Totuși, aceste episoade nu au avut o durată lungă de scădere continuă.

Scăderea actuală, mai apropiată de începutul unei crize decât de vârful ei
Datele din 2025–2026 indică o scădere mai moderată, dar constantă: -4% în martie 2025, -5% în august 2025, iar trendul negativ continuă până în martie 2026.

Spre deosebire de criza financiară, unde scăderile au fost abrupte, situația actuală seamănă mai degrabă cu o fază de început, în care consumul intră treptat în teritoriu negativ și rămâne acolo mai multe luni. Această evoluție sugerează o slăbire treptată a cererii, nu un șoc economic brusc, dar ridică semne de întrebare privind direcția economiei dacă trendul se menține.

În ultimii 20 de ani, perioadele în care consumul a rămas negativ mai multe luni la rând au fost rare și, de regulă, asociate cu episoade de criză economică.

Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a distrus economia

Deputatul social-democrat Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe în guvernul Ciucă, a lansat un atac public la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că România traversează „a opta lună consecutivă de scădere a consumului” și că situația economică ar fi rezultatul unor decizii politice care afectează puterea de cumpărare.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta afirmă că evoluția economică ar reprezenta „a opta lună consecutivă de distrugere a economiei și a puterii de cumpărare a oamenilor”, atribuind această situație deciziilor luate la nivel guvernamental. El susține că este nevoie de „o altă abordare economică pentru a ieși din dezastru”.

 

