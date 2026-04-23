Uniunea Europeană intensifică testele de criză

La un summit din Cipru, care începe joi, liderii vor lucra la „un plan operațional” pentru a utiliza la maximum resursele militare, de securitate, de politică comercială și alte resurse ale Uniunii Europene în perioade de nevoie, a declarat președintele cipriot Nikos Christodoulides pentru Associated Press.

La mijlocul lunii mai, reprezentanții UE vor participa la „exerciții practice” pentru a analiza modul în care articolul 42.7 din tratatele blocului comunitar ar putea fi utilizat pentru a oferi asistență colectivă unei națiuni în cazul unui atac sau al unei invazii din partea unei țări precum Rusia .

Miniștrii apărării din Uniunea Europeană sunt așteptați să efectueze teste similare câteva săptămâni mai târziu. Exercițiile se concentrează pe luarea deciziilor politice și nu implică forțe armate, agenții guvernamentale sau alte resurse de pe teren.

Articol activat o singură dată de Uniunea Europeană

Conform garanției de securitate prevăzute la Articolul 5 al NATO, un atac asupra unui aliat este considerat un atac asupra tuturor aliaților și necesită un răspuns colectiv, adesea, deși nu exclusiv, prin mijloace militare. A fost activată o singură dată, în sprijinul Statelor Unite după atacurile din 11 septembrie.

Articolul 42.7 al UE, care a fost redactat pentru a evita conflictul cu articolul 5, a fost, de asemenea, utilizat o singură dată, la cererea Franței, în urma atacurilor teroriste de la Paris din 2015, care au soldat cu peste 130 de morți și peste 400 de răniți.