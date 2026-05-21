ONU, decizie istorică privind criza climatică

ONU a votat cu 141 de voturi la 8 pentru adoptarea unei rezoluții care susține opinia unei curți internaționale conform căreia țările au obligația legală de a aborda schimbările climatice, SUA, care este cel mai mare emițător istoric de gaze cu efect de seră din lume, fiind printre tările care se opun acestei rezoluții, potrivit The Guardian.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că votul adunării generale de miercuri, la care 28 de țări s-au abținut, a subliniat că guvernele sunt responsabile pentru protejarea cetățenilor de „escaladarea crizei climatice”.

„Salut adoptarea rezoluției Adunării Generale privind opinia consultativă a CIJ privind schimbările climatice – o afirmare puternică a dreptului internațional, a justiției climatice, a științei și a responsabilității statelor de a proteja oamenii de escaladarea crizei climatice”, a declarat Guterres într-o postare pe X.

Rezoluția, propusă de insula Vanuatu din Pacific, confirmă un aviz consultativ din iulie 2025 al Curții Internaționale de Justiție (CIJ), conform căruia statele sunt obligate să reducă utilizarea combustibililor fosili și să combată încălzirea globală.

Deși nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, avizul consultativ al curții este deja utilizat în litigiile climatice din întreaga lume, iar judecătorii încep să îl facă referire în hotărârile lor legate de climă.

Dar s-a dovedit a fi mai dificil de gestionat ca pârghie diplomatică . Nu a reușit să-și facă simțită prezența la discuțiile privind clima din cadrul UNFCCC de anul trecut de la Belem; Arabia Saudită a numit includerea sa în textele finale o „linie roșie, roșie”.

SUA, opoziție față de rezoluția privind criza climatică

SUA s-au alăturat Arabiei Saudite, Rusiei, Israelului, Iranului, Yemenului, Liberiei și Belarusului în opoziția lor față de rezoluție miercuri. Printre abțineri s-au numărat Turcia, gazda summitului COP31 privind clima, și producătorii de petrol Qatar și Nigeria.

Australia, Germania, Franța și Regatul Unit s-au numărat printre cei 141 de votanți în favoarea rezoluției.

Administrația Trump a retras SUA din acordul climatic de la Paris și din alte acorduri majore de mediu și a urmărit politici de stimulare a producției de combustibili fosili.