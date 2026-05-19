486.000 de locuri de muncă, pierdute între ianuarie și martie 2026. Piața muncii din Germania, în profundă criză. Cel mai afectat sector

Piața muncii din Germania, cea mai mare piață a muncii din UE, se afundă și mai adânc în criză. În primul trimestru al anului 2026, doar aproximativ 45,6 milioane de persoane erau angajate în Germania. Acest lucru a fost anunțat marți de Oficiul Federal de Statistică. Îngrijorător în special este faptul că între ianuarie și martie s-au pierdut 486.000 de locuri de muncă.
Sorina Matei
19 mai 2026, 15:33, Știri externe
Deși o scădere la începutul anului este tipică, de data aceasta a fost semnificativ mai severă decât în ​​anii precedenți. Chiar și după ajustarea efectelor sezoniere obișnuite, există încă o pierdere de 61.000 de locuri de muncă. Acesta marchează al treilea trimestru consecutiv de scădere a locurilor de muncă în Germania. Sectorul industrial este afectat în mod deosebit – chiar industria care a alimentat puterea economică a Germaniei timp de decenii.

Industria și construcțiile – reduc locurile de muncă

Comparativ cu același trimestru al anului trecut, s-au pierdut 171.000 de locuri de muncă în fabrici și companii industriale. Criza se agravează și în sectorul construcțiilor, unde au dispărut 27.000 de locuri de muncă. Multe companii suferă de pe urma afacerilor slabe, a costurilor ridicate și a concurenței tot mai mari din partea Chinei. La acestea se adaugă incertitudinile cauzate de crizele internaționale și de economia globală slabă. În special, companiile germane orientate spre export sunt supuse unei presiuni tot mai mari.

Noile locuri de muncă sunt disponibile aproape exclusiv în sectorul guvernamental.

În timp ce industria și construcțiile reduc locuri de muncă, noi locuri de muncă sunt create aproape exclusiv în sectoarele public și social. Sectorul serviciilor publice, al educației și al sănătății a adăugat 181.000 de locuri de muncă, o creștere de 1,5%. Per total, însă, întregul sector al serviciilor a crescut doar ușor, cu 0,1%. Și alte sectoare se confruntă cu dificultăți. 81.000 de locuri de muncă au fost pierdute în comerțul cu amănuntul, transporturi și ospitalitate. Furnizorii de servicii pentru afaceri au redus 72.000 de locuri de muncă. Chiar și sectorul IT și al comunicațiilor a pierdut angajați.

În timp ce Europa crește, Germania se micșorează.

Guvernul german nu se așteaptă la o redresare rapidă pe termen scurt. Cel mai recent raport lunar al Ministerului Economiei arată: „Revenirea de primăvară a pieței muncii nu se va materializa în mare parte în acest an”. Deosebit de îngrijorător pentru Germania este faptul că, în timp ce locurile de muncă dispar aici, ocuparea forței de muncă continuă să crească în Europa. În zona euro, ocuparea forței de muncă a crescut recent cu 0,5%, iar în întreaga UE cu 0,6%. Prin urmare, Germania rămâne din ce în ce mai în urmă pe piața muncii .

