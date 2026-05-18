Prima pagină » Știri externe » Germania avertizează asupra impactului economic al războiului din Iran și al blocării Strâmtorii Ormuz

Germania avertizează asupra impactului economic al războiului din Iran și al blocării Strâmtorii Ormuz

Germania a transmis luni un avertisment ferm privind efectele economice majore pe care războiul din Iran și o posibilă blocare a Strâmtorii Ormuz le-ar putea avea asupra economiei globale.
Germania avertizează asupra impactului economic al războiului din Iran și al blocării Strâmtorii Ormuz
Sursă foto: Pexels
Andrei Rachieru
18 mai 2026, 12:46, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Declarațiile au fost făcute de vicecancelarul și ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, înaintea reuniunii miniștrilor de Finanțe din cadrul G7, organizată la Paris, scrie Anadolu.

Oficialul german a descris conflictul din Orientul Mijlociu drept o „amenințare serioasă pentru economia mondială”, subliniind că instabilitatea regională produce deja efecte negative asupra dezvoltării economice internaționale și asupra comerțului global.

Germania avertizează asupra impactului economic al războiului din Iran și asupra comerțului global

Potrivit lui Klingbeil, comunitatea internațională trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a pune capăt conflictului și pentru a asigura stabilitatea în regiune. În același timp, acesta a insistat asupra importanței menținerii liberei circulații maritime, în special prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale.

Vicecancelarul german a declarat că Europa trebuie să continue să prioritizeze cooperarea în detrimentul confruntării și să susțină soluții diplomatice pentru reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Reuniunea G7 de la Paris are ca principal subiect impactul economic al conflictului și consecințele pe care acestea le-ar putea avea asupra piețelor internaționale și lanțurilor globale de aprovizionare.

Germania cere mai multă independență economică

Lars Klingbeil a mai afirmat că actualele crize internaționale demonstrează necesitatea ca Germania și Uniunea Europeană să devină mai independente și mai reziliente din punct de vedere economic. Oficialul a menționat în mod special domenii precum energia, materiile prime și securizarea lanțurilor de aprovizionare.

În cadrul reuniunii de la Paris vor participa și miniștri de Finanțe din state precum Brazilia, India, Coreea de Sud și Kenya, semn că îngrijorările legate de efectele economice ale conflictului depășesc spațiul european și afectează economia globală în ansamblu.

Analiștii avertizează că o eventuală blocare a Strâmtorii Ormuz ar putea provoca noi scumpiri la energie și combustibili, într-un moment în care multe economii încearcă încă să stabilizeze inflația și să reducă presiunile asupra consumatorilor.

Recomandarea video

VIDEO INTERVIU: Kovesi: Toată lumea vrea o justiție independentă până ajungi la cineva din anturajul lor
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Meteorologii ANM au schimbat din nou prognoza. Ce urmează după weekendul ploios. Detalii exclusive pentru Gândul
Gandul
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Alexandra Cioată a lovit cu mașina un motociclist, de ciudă că a pierdut o cursă ilegală de viteză
Libertatea
Lovitură DURĂ pentru românii care așteaptă voucherele de vacanță în 2026. Suma acordată s-a schimbat din nou, iar regulile sunt mai aspre
CSID
Amenzile de circulație se majorează din această vară. Cu cât cresc sancțiunile pentru centură, telefon sau viteză în 2026
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia