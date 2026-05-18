Directorul AIE avertizează că stocurile de petrol se epuizează rapid. Vor ajunge pentru doar „câteva săptămâni”

Birol participă la reuniunea G7 de la Paris. Acesta le-a declarat reporterilor că eliberarea rezervelor de petrol a adus pe piață 2,5 milioane de barili de petrol pe zi, însă a precizat că aceste rezerve „nu sunt inepuizabile”, potrivit Reuters.

Directorul AIE a mai adăugat că, începutul sezonului agricol de primăvară, dar și cel al călătoriilor de vară în emisfera nordică va duce la epuizarea mai rapidă a stocurilor, pe măsură ce cererea de motorină, îngrășăminte, kerosen și benzină va crește.

Întrebat despre comentariile din cadrul reuniunii liderilor G7, Birol a precizat că a descris „o discrepanță de percepție pe piețe între piețele fizice și piețele financiare” în ceea ce privește petrolul.

Înainte de războiul din Orient stocurile erau „foarte mari”

Directorul AIE a precizat că, înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului, exista un surplus major pe piețele petroliere, iar stocurile comerciale erau foarte mari. Dar, situația s-a schimbat rapid din cauza războiului din Orient.

Birol a precizat că stocurile comerciale de țiței vor ajunge „câteva săptămâni, dar trebuie să fim conștienți de faptul că acestea scad rapid”.

Cererea, mai mare decât oferta

Reamintim că, săptămâna trecută, AIE preciza că oferta mondială de petrol nu va acoperi cererea totală în acest an, pe fondul efectelor războiului din Iran asupra producției petroliere din Orientul Mijlociu.

În martie și aprilie, stocurile globale au scăzut într-un ritm record, cu 246 de milioane de barili, potrivit ultimului raport lunar al AIE privind piața petrolului. Agenția a hotărât retragerea a 400 de milioane de barili pentru a calma piețele.

Până în 8 mai au fost eliberate în jur de 164 de milioane de barili de țiței, potrivit agenției. Oferta globală de petrol va scădea cu aproximativ 3,9 milioane de barili pe zi până în 2026 din cauza războiului, potrivit estimărilor AIE.