Săptămâna care poate schimba economia mondială: decizii la Beijing și Fed

Summitul Trump-Xi de la Beijing și înlocuirea lui Jerome Powell cu Kevin Warsh la conducerea Rezervei Federale sunt principalele evenimente care domină piețele financiare în această săptămână, notează Tg24.sky.it.

Kevin Warsh preia mandatul de guvernator al Fed după votul Senatului SUA. Jerome Powell a condus instituția timp de șase ani. El a menținut ratele dobânzilor între 3,50% și 3,75% la ultima ședință.

Presiune pe noul șef al Fed

Trump vrea reducerea ratelor dobânzilor pentru a stimula creșterea economică. Warsh va prelua mandatul oficial joi. Powell a indicat că dorește să rămână în cadrul consiliului Fed.

Analiștii de la RBC BlueBay nu anticipează schimbări în politica Fed în 2026. Totuși, consideră că următoarea mișcare va fi de scădere a ratelor, probabil în 2027.

Inflație în creștere în SUA și zona euro

Marți se publică datele privind inflația din SUA pentru luna aprilie. Consensul pieței anticipează o creștere la 3,7%, de la 3,3%. Inflația din zona euro este așteptată și ea să crească, din cauza prețurilor ridicate la energie.

Analistul Mark Dowding de la RBC BlueBay estimează că inflația se va apropia de 4% în SUA și de 3% în zona euro. Această evoluție ar putea determina creșteri ale ratelor de către BCE și Banca Angliei.

Summitul Trump-Xi, sub presiunea războiului din Iran

Trump și Xi Jinping se întâlnesc la Beijing joi și vineri. Pe agendă se află tarifele comerciale și războiul din Iran. Criza din Orientul Mijlociu a perturbat piețele energetice și economia globală.

Trump nu ajunge la Beijing dintr-o poziție de forță. Beijingul consideră că SUA nu au gestionat bine dosarul iranian. Un editorial din Global Times a descris America drept un „gigant care șchiopătează”.

Armistițiul comercial semnat în octombrie 2025 la Busan trebuie reînnoit. Xi Jinping intră în negocieri cu avantajul că taxele vamale americane au avut un impact redus asupra Chinei.

Prețul petrolului rămâne ridicat

Contractele futures pe țiței sunt estimate să rămână în jurul valorii de 85 de dolari până la sfârșitul anului. Acest lucru este valabil chiar și dacă Strâmtoarea Ormuz se va redeschide relativ rapid.