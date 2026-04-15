„M-am abținut să-l concediez”. Trump amenință că-l va demite pe șeful Rezervei Federale „dacă nu pleacă la timp”

Președintele SUA, Donald Trump, a intensificat miercuri conflictul cu președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, afirmând că îl va demite pe șeful băncii centrale dacă acesta nu își va părăsi funcția „la timp”.

„Atunci va trebui să-l concediez, bine? Dacă nu pleacă la timp. M-am abținut să-l concediez. Am vrut să-l concediez, dar nu-mi place să fiu controversat”, a spus Trump în cadrul interviului pentru Fox Business.

Mandatul lui Powell în calitate de președinte expiră în data de 15 mai, iar Trump l-a nominalizat pe fostul guvernator al Fed, Kevin Warsh, ca succesor al său.

Pe de altă parte, chiar dacă mandatul lui Powell în calitate de președinte este aproape de final, mai are doi ani din mandatul său de guvernator. Deși majoritatea președinților Fed din trecut au părăsit banca centrală după ce au fost înlocuiți, Powell a ezitat să răspundă la întrebările repetate cu privire la ce intenționează să facă, scrie CNBC.

Procurorul SUA pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, conduce o anchetă care vizează posibilitatea ca Powell să fi făcut declarații eronate în fața Congresului cu privire la proiectul de la sediul Fed din Washington, D.C.

Atât Trump, cât și Pirro au afirmat că ancheta privind clădirea Fed trebuie continuată, indiferent de modul în care aceasta afectează procesul de confirmare a lui Warsh.

„Ceea ce au făcut în acest sens este probabil corupt, dar, de fapt, este vorba de incompetență, iar noi trebuie să demonstrăm această incompetență”, a spus Trump.

Potrivit POLITICO, audierea lui Warsh în fața Comisiei pentru afaceri bancare este programată pentru 21 aprilie.