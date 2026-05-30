Tensiuni la Zaporijia. Rusia acuză un atac cu dronă ucraineană, Kievul respinge acuzațiile

Compania nucleară de stat rusească Rosatom a anunțat sâmbătă că o dronă ucraineană ar fi lovit centrala nucleară de la Zaporijia, aflată sub controlul Rusiei. Este considerată cea mai mare din Europa, scrie Reuters.

Potrivit declarațiilor, incidentul nu ar fi afectat echipamentele esențiale, însă partea ucraineană a respins toate aceste acuzații.

Șeful Rosatom, Alexei Lihacev, a descris incidentul drept „deliberat” și a susținut că în urma impactului a fost provocată o gaură în peretele unei săli de turbine.

„În această după-amiază, o dronă de luptă kamikaze ucraineană a lovit clădirea sălii de turbine a Unității Electrice nr. 6, rezultând o detonare ulterioară”, a declarat Lihacev într-un comunicat.

El a mai precizat că „explozia nu a provocat daune echipamentului principal; cu toate acestea, a făcut o gaură în peretele sălii de turbine.”

În replică, armata ucraineană a respins acuzațiile și le-a catalogat drept „încă o strategie de propagandă”, susținând că forțele Kievului nu au vizat unitatea 6 de la centrala nucleară.

„Soldații ucraineni acționează strict în limitele dreptului internațional umanitar și sunt pe deplin conștienți de consecințele oricăror acțiuni care vizează instalațiile nucleare”, a transmis armata într-un comunicat.

De asemenea, partea ucraineană a precizat că „în secțiunea relevantă a liniei frontului, nu au existat lupte active în timpul incidentului și nu au fost folosite arme.”

Centrala nucleară de la Zaporijia a fost capturată de Rusia în martie 2022 și se află în continuare în apropierea liniei frontului din sud-estul Ucrainei.