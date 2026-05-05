AIEA afirmă că o dronă a avariat echipamentele de la centrala nucleară de la Zaporojie din Ucraina

Centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, cu șase reactoare, a fost ocupată de forțele ruse în primele săptămâni ale invaziei Ucrainei de către Moscova, din februarie 2022, potrivit Reuters.

De atunci, fiecare parte a acuzat-o în mod regulat pe cealaltă de acțiuni militare care ar putea compromite siguranța centralei, situată în apropierea liniei frontului de război.

Într-o postare pe X, AIEA a afirmat că o echipă de experți ai săi a vizitat Laboratorul de Control al Radiațiilor Externe (ERCL) al centralei, la o zi după ce conducerea rusă a centralei a declarat că aceasta a fost lovită de o dronă.

„Echipa a observat avarii la unele dintre echipamentele de monitorizare meteorologică ale laboratorului, care nu mai sunt operaționale”, a precizat AIEA, agenția de supraveghere nucleară a ONU, în comunicatul său.

Comunicatul precizează că directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a lansat un nou apel „la maximă reținere militară în apropierea tuturor instalațiilor nucleare, pentru a evita riscurile de siguranță”.

Centrala, care în prezent nu produce energie electrică, a fost lovită de mai multe ori de drone de la începutul conflictului. Conducerea centralei a declarat că pagubele au fost minore și că, în rest, operațiunile nu au fost afectate.

Una dintre liniile de alimentare externe ale centralei – necesară pentru răcirea combustibilului nuclear – este avariată de la sfârșitul lunii martie, iar AIEA a declarat săptămâna trecută că încearcă să organizeze un armistițiu local pentru a efectua lucrările de reparație.

Grossi a efectuat mai multe vizite la centrala de la Zaporojie de când aceasta a trecut sub controlul Rusiei, iar AIEA a plasat observatori permanenți la Zaporojie și la celelalte trei centrale nucleare funcționale din Ucraina.