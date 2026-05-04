Regatul Unit s-ar putea alătura împrumutului Uniunii Europene pentru Ucraina

Regatul Unit urmează să înceapă negocieri pentru a se alătura împrumutului de 90 de miliarde de euro aprobat de Uniunea Europeană pentru sprijinirea Ucrainei. De asemenea, este așteptată o introducere a unui nou rând de sancțiuni.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
04 mai 2026, 08:00, Știri externe

Premierul Regatului Unit, Keir Starmer, este așteptat să anunțe intenția în cadrul summitului Comunității Politice Europene, desfășurat la Erevan, în Armenia, la care participă și președintele României, Nicușor Dan

Împrumutul a fost aprobat luna trecută de Uniunea Europeană, după blocaje prelungite cauzate de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, relatează Reuters

 Demersul va acoperi aproximativ două treimi din necesarul financiar al Ucrainei pentru următorii doi ani, o parte consistentă fiind destinată cheltuielilor militare, în contextul războiului cu Rusia. 

Din întregul împrumut, Kievul ar putea să primească anul acest doar jumătate, finanțarea urmând să înceapă în iunie, dacă nu există viitoare perturbări. Pe lângă nevoile de apărare, împrumutul va susține și serviciile publice din Ucraina. 

În plus, guvernul de la Londra va anunța un nou pachet de sancțiuni împotriva companiilor ruse, menite să afecteze lanțurile de aprovizionare militare. 

Starmer a subliniat importanța cooperării dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, declarând: „Când Regatul Unit și Uniunea Europeană colaborează, cu toții culegem beneficiile – iar în aceste vremuri instabile trebuie să mergem mai departe și mai rapid în apărare pentru a menține siguranța oamenilor”.

