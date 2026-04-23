UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Zelenski: „o zi importantă pentru apărarea noastră și relațiile noastre cu Uniunea Europeană”

Președinția cipriotă a UE a confirmat joi, că procedura scrisă pentru adoptarea împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina și a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei a fost finalizată, cu acordul unanim al statelor membre, potrivit The Guardian.

Ministrul cipriot de finanțe, Makis Keravnos, a declarat că plata banilor atât de necesari Ucrainei „va începe să curgă cât mai curând posibil”.

António Costa, președintele Consiliului European, este primul care a salutat acordul. Într-o postare pe rețeaua X, el a spus: „Promis, livrat, implementat.”

„Strategia UE de a realiza o pace justă și durabilă în Ucraina se bazează pe doi piloni: consolidarea Ucrainei și creșterea presiunii asupra Rusiei.

Astăzi am avansat în ambele privințe: deblocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, asigurarea sprijinului financiar și militar pentru perioada 2026-2027. Adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, reducând capacitatea acesteia de a purta război.

Europa își menține fermitatea, unitatea și neclintirea în sprijinul său față de Ucraina.”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a reacționat și ea prompt la decizie. Ea a declarat: „Salut acordul statelor membre privind împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei pentru perioada 2026-2027 și privind cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni. În timp ce Rusia își dublează agresivitatea, noi ne dublăm sprijinul pentru curajoasa națiune ucraineană, permițând Ucrainei să se apere și punând presiune asupra economiei de război a Rusiei. Acum vom acționa rapid pentru a implementa acest lucru pe ambele fronturi.”

Fondurile din pachetul european vor fi direcționate către producția de arme

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat decizia drept „o zi importantă pentru apărarea noastră și relațiile noastre cu Uniunea Europeană”.

Într-o postare pe X, el a spus că împrumutul „va consolida armata noastră, va face Ucraina mai rezistentă și ne va permite să ne îndeplinim obligațiile sociale față de ucraineni”.

De asemenea, el și-a reiterat comentariile anterioare conform cărora Ucraina va depune eforturi pentru a obține prima tranșă de bani „încă din mai-iunie”.

„Fondurile din pachetul european vor fi direcționate, printre alte priorități, către producția de arme, achiziționarea de arme necesare de la parteneri pe care nu le producem încă în Ucraina și pregătirea sectorului nostru energetic și a infrastructurii critice pentru următoarea iarnă”, a declarat Zelenski.