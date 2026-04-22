Ucraina îndeamnă noul lider al Bulgariei să nu submineze sprijinul acordat de UE

Ucraina cere noului lider al Bulgariei, Rumen Radev, să mențină sprijinul pentru Kiev după victoria sa electorală, în contextul temerilor că Bulgaria ar putea adopta o poziție mai apropiată de Rusia.
Nițu Maria
22 apr. 2026, 16:40, Știri externe

Ucraina l-a îndemnat pe noul lider al Bulgariei, Rumen Radev, să nu slăbească sprijinul Uniunii Europene pentru Kiev, în urma victoriei electorale a partidului său, scrie Kyiv Post.

Rumen Radev, care a pledat pentru dialog cu Kremlinul, a câștigat votul parlamentar în weekend, ceea ce a stârnit îngrijorări la Kiev și în rândul oficialilor UE cu privire la poziția viitoare a Bulgariei față de Ucraina.

Într-un interviu publicat miercuri, ministrul de externe Andrii Sybiha a declarat că Ucraina se așteaptă ca „relațiile de bună vecinătate” cu Bulgaria să continue.

„Sperăm că poziția Bulgariei va rămâne consecventă în sprijinirea Ucrainei pe mai multe fronturi, de la integritatea teritorială până la apartenența noastră la Uniunea Europeană”, a spus Sybiha.

Rumen Radev s-a opus trimiterii de arme către Ucraina, dar a anunțat că nu va folosi dreptul de veto al Bulgariei, disponibil tuturor statelor membre din Uniunea Europeană, pentru a bloca deciziile pro-Ucraina ale UE.

Victoria sa a stârnit îngrijorări că Bulgaria ar putea prelua un rol mai obstrucționist în cadrul blocului european, similar cu cel asociat anterior cu Ungaria sub fostul prim-ministru Viktor Orbán.

Kremlinul a răspuns pozitiv la alegerea lui Rumen Radev, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov declarând că Moscova a privit favorabil apelurile sale pentru îmbunătățirea relațiilor.

Potrivit rezultatelor oficiale anunțate luni, Partidul Bulgaria Progresistă al lui Radev a obținut 44,7% din voturi după numărarea a 91,7% din buletine. A fost mult înaintea celorlalți, coaliția PP-DB având 13,2% și partidul GERB, condus de Boyko Borissov, având 13,4%.

