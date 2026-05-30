Turiștii români alimentează boomul vacanțelor premium în Bulgaria. Creștere de peste 30% a rezervărilor și interes tot mai mare pentru Ultra All Inclusive

Turiștii români devin una dintre cele mai importante categorii de vizitatori pentru segmentul vacanțelor premium de pe litoralul din Bulgaria, unde rezervările au înregistrat o creștere de peste 30% față de sezonul estival anterior.
Gabriel Pecheanu
30 mai 2026, 12:59, Social
Bulgaria își consolidează poziția de destinație preferată pentru turiștii români pe segmentul vacanțelor premium.

Tendința confirmă schimbarea comportamentului de consum al turiștilor români, care nu mai aleg exclusiv în funcție de preț, ci pun accent pe calitatea serviciilor, confort, gastronomie și experiențe complete de tip Ultra All Inclusive.

„Observăm o maturizare evidentă a pieței turistice din România. Turiștii români sunt din ce în ce mai atenți la calitatea serviciilor și aleg hoteluri premium, cu facilități moderne și experiențe complete”, a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Bulgaria câștigă teren în fața destinațiilor mediteraneene

Litoralul bulgăresc devine tot mai competitiv în raport cu destinații precum Grecia, Turcia, Spania sau Italia, în special datorită raportului foarte bun calitate-preț și accesului rapid cu autoturismul personal.

Pentru un sejur de cinci nopți în sezonul estival 2026, tarifele în Bulgaria pornesc de la aproximativ 550–850 euro de persoană în hoteluri de 4 stele și pot ajunge la 1.150 euro în unități de lux. În comparație, vacanțele similare în Turcia, Grecia, Spania sau Italia pot depăși frecvent 1.500–2.500 euro de persoană, în funcție de destinație și tipul de servicii.

Creștere puternică pe segmentul Ultra All Inclusive

Unul dintre factorii principali ai acestei evoluții este extinderea conceptului Ultra All Inclusive, care include mese complete, băuturi, activități pentru copii, programe de divertisment și facilități wellness într-un singur pachet turistic.

Hotelurile premium de pe litoralul bulgăresc, inclusiv branduri consacrate precum Grifid Hotels, au contribuit semnificativ la această tendință, investind constant în modernizare, servicii personalizate și experiențe de tip lifestyle. Lanțul hotelier este unul dintre cele mai cunoscute din stațiunea Nisipurile de Aur, fiind preferat în special de turiștii români pentru oferta diversificată.

Profilul turistului român se schimbă

Structura cererii arată o diversificare clară: familiile cu copii rămân principalul segment, însă crește constant interesul pentru cupluri, hoteluri adults only și vacanțe de tip wellness & lifestyle.

Tot mai mulți turiști aleg să își rezerve vacanțele din timp, încă din sezonul de iarnă, pentru a beneficia de tarife avantajoase și disponibilitate în unitățile premium.

Perspective pentru sezonul 2026

Pentru vara 2026, specialiștii din turism estimează continuarea trendului ascendent pe segmentul premium, cu cerere ridicată pentru pachete Ultra All Inclusive, camere family și servicii wellness.

Bulgaria își consolidează astfel poziția de destinație de proximitate competitivă în Europa, susținută de investiții continue în infrastructura hotelieră și de interesul în creștere al turiștilor români pentru vacanțe de calitate.

