Bulgaria limitează staționarea aeronavelor militare americane, pe fondul blocajului privind Visa Waiver

Bulgaria va permite aeronavelor militare americane aflate pe aeroportul din Sofia să rămână în țară doar până la sfârșitul lunii iunie, după ce nu a primit un răspuns pozitiv din partea SUA privind eliminarea vizelor pentru cetățenii bulgari, a declarat vineri premierul Rumen Radev, potrivit agenției bulgare BTA.
Iulian Moşneagu
29 mai 2026, 12:30, Știri externe
Rumen Radev a spus, la începutul ședinței de guvern, că a cerut includerea Bulgariei în programul Visa Waiver în timpul unei convorbiri cu președintele american Donald Trump, însă partea americană nu a transmis până acum un răspuns favorabil.

„În cadrul ședinței anterioare a Consiliului de Miniștri, am anunțat că, în cadrul discuției pe care am purtat-o cu președintele Statelor Unite, am solicitat eliminarea obligativității vizelor pentru cetățenii bulgari. Până în prezent nu am primit un răspuns pozitiv și înțeleg pe deplin complexitatea procedurilor normative și necesitatea unui interval de timp, însă și noi avem propriile noastre priorități și proceduri și nu putem da un răspuns pozitiv la solicitarea privind prelungirea șederii aeronavelor-cisternă pe Aeroportul din Sofia”, a declarat prim-ministrul Radev, potrivit BTA.

Radev a discutat luna aceasta cu președintele american Donald Trump și a cerut eliminarea vizelor pentru cetățenii bulgari care călătoresc în SUA. Radev a spus că a cerut ca subiectul să fie analizat de urgență, dar nu a primit până acum un răspuns pozitiv.

Bulgaria găzduiește aeronave militare americane pe aeroportul din Sofia, în baza unui acord valabil până la sfârșitul lunii mai.

Premierul bulgar a anunțat că guvernul va aproba vineri prelungirea staționării aeronavelor americane până la sfârșitul lunii iunie, pentru a le da Statelor Unite timp să își regândească poziția.

Radev a obținut o victorie clară la alegerile parlamentare din 19 aprilie.

