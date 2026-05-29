China ridică unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de inginerie din lume

China a construit „The Crystal", un tunel cilindric de sticlă de 300 de metri lungime, suspendat la 250 de metri înălțime între patru zgârie-nori din Chongqing. Cântărește peste 12.000 de tone de oțel.
Andreea Tobias
29 mai 2026, 17:24, Știri externe
Complexul Raffles City din Chongqing din China cuprinde opt clădiri. „The Crystal” conectează șase dintre ele. Patru turnuri de peste 250 de metri susțin structura centrală. Alte două clădiri, de peste 350 de metri, flanchează ansamblul.

 

Construcția a fost o provocare inginerească. Cilindrul a fost împărțit în segmente. Patru au fost ridicate direct pe turnuri. Alte trei au fost construite la sol și ridicate printr-un sistem hidraulic complex, conform as.com.

3.000 de panouri de sticlă și 5.000 de piese de aluminiu

Acoperirea tunelului a necesitat 3.000 de panouri de sticlă și 5.000 de piese din aluminiu. Interiorul găzduiește o terasă de 1.500 de metri pătrați pentru turism și cultură.

Acoperișul de explorare are podea de sticlă. Vizitatorii au senzația că merg în gol deasupra orașului. Spațiul include și zone verzi, o Grădină a cerului, baruri și restaurante.

Piscine infinite și club privat la 250 de metri

Crystal adăpostește un club privat exclusivist. Are două piscine infinite de 50 de metri cu panoramă completă asupra orașului. O expoziție permanentă National Geographic despre cursa spațială completează oferta.

O microcitadelă autonomă

Complexul se întinde pe 220.000 de metri pătrați. Include 1.400 de apartamente, un hotel de lux și birouri. Este conectat cu metroul, autobuzul și feribotul. Funcționează ca un oraș în oraș.

