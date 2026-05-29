Fisuri între Varșovia și Kiev: președintele Poloniei vrea să-i retragă lui Zelenski o decorație

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a propus retragerea Ordinului Vulturul Alb acordat președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit PAP.

Ordinul Vulturul Alb este cea mai înaltă distincție a statului polonez.

Inițiativa vine după ce Zelenski a semnat un decret prin care a omagiat Armata Insurecțională Ucraineană (UPA), o organizație naționalistă ucraineană din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Propunerea va fi analizată pe 8 iunie

Karol Nawrocki a anunțat vineri că a solicitat introducerea subiectului pe agenda următoarei reuniuni a Capitolului Ordinului Vulturul Alb.

„Reuniunea Capitolului Ordinului Vulturul Alb va avea loc pe 8 iunie și am propus ca unul dintre punctele de pe ordinea de zi să fie retragerea ordinului acordat președintelui Zelenski”, a declarat liderul polonez.

El a precizat că decizia finală îi aparține în calitate de președinte, însă procedura impune ca propunerea să fie analizată mai întâi de Capitolul Ordinului.

Dispută privind rolul UPA în istorie

Controversa este legată de percepțiile diferite asupra UPA.

În Ucraina, organizația este considerată de mulți drept un simbol al rezistenței antisovietice.

În Polonia, UPA este asociată cu masacrele comise împotriva populației poloneze în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Nawrocki a declarat că este „profund indignat” de decizia lui Zelenski. Potrivit acestuia, glorificarea UPA oferă argumente propagandei ruse.

„Glorificarea UPA a furnizat propagandei ruse suficiente pretexte pentru campanii de dezinformare”, a afirmat președintele Poloniei.

Sprijinul pentru Ucraina rămâne neschimbat

În ciuda criticilor, Nawrocki a subliniat că susținerea Ucrainei în războiul cu Rusia rămâne un obiectiv strategic pentru Polonia. El a reiterat sprijinul pentru Kiev în fața agresiunii ruse.

Președintele polonez l-a descris pe Vladimir Putin drept „un bandit”.

„Sprijinirea Ucrainei în apărarea sa împotriva Rusiei rămâne o prioritate strategică pentru Polonia. Totuși, relațiile dintre națiuni nu se construiesc în acest mod”, a declarat Nawrocki.

Volodimir Zelenski a primit Ordinul Vulturul Alb în anul 2023 din partea fostului președinte al Poloniei, Andrzej Duda.