Oamenii de știință surprind din nou: Prima baterie pe bază de cărbune care va produce energie electrică fără emisii

Oamenii de știință chinezi au dezvoltat o baterie cu cărbune care produce electricitate fără ardere și fără emisii de CO₂.

Tehnologia, denumită ZC-DCFC, transformă cărbunele în praf fin și declanșează o reacție chimică ce eliberează direct electroni, captând totodată dioxidul de carbon în interiorul celulei, conform as.com.

Invenția aparține unei echipe conduse de Xie Heping, membru al Academiei Chineze de Științe și al Universității din Shenzhen.

Spre deosebire de metodele clasice, în care cărbunele este ars pentru a produce abur și ulterior electricitate, noua pilă de combustibil funcționează exclusiv pe bază de reacții electrochimice.

Cum funcționează bateria ZC-DCFC

Procesul pornește de la măcinarea cărbunelui într-un praf foarte fin, introdus apoi într-o celulă electrochimică. Acolo, cărbunele reacționează cu oxigenul și eliberează electroni direct în circuit. Rezultatul este curent electric, fără foc și fără gaze evacuate în aer.

CO₂-ul rezultat din reacție nu ajunge în atmosferă. El este capturat în interiorul sistemului și transformat, prin cataliză, în materii prime chimice reutilizabile.

Cărbunele rămâne în mină

Cercetătorii chinezi au gândit tehnologia și pentru utilizare subterană. Ideea este să aplice procesul electrochimic direct în zăcămintele de cărbune, fără să mai extragă combustibilul la suprafață. Singura resursă adusă sus ar fi electricitatea generată.

Studiul subliniază că rezervele de cărbune ușor accesibile se epuizează progresiv la nivel global. Extracția se deplasează tot mai mult spre adâncimi de peste 2.000 de metri, zone dificile și periculoase. ZC-DCFC ar putea oferi o alternativă viabilă pentru aceste formațiuni geologice profunde.

„Identificarea scenariilor de aplicare adecvate pentru ZC-DCFC în sectorul energetic va fi crucială, având în vedere că sistemele energetice convenționale pe bază de cărbune sunt deja larg răspândite”, indică autorii studiului.