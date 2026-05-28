Pensionarii pot merge la tratament la Olănești cu bani mai puțini. Care este procedura

O opțiune este un hotel situat la 18 kilometri de Râmnicu Vâlcea, unde se află stațiunea balneoclimaterică Olănești. Oferă tratamente de electroterapie, ultrasonoterapie, laseroterapie, masaj somatic și reflex, termoterapie, magnetoterapie, bai galvanice, cura de ingestie cu ape minerale, dar și kinetoterapie.

Aflat în mijlocul naturii, există o mare varietate de ape minerale care au rol terapeutic. La băile Olănești, peste 30 de izvoare cu ape minerale sufluroase, bromurate, sodice, iodate dar și magneziene oligominerale pot trata o gamă variată de afecțiuni, de la cele renale, digestive sau respiratorii, până la cele dermatologice.

Cei care vor să-și petreacă timpul liber pot vizita vizita mănăstiri din zonă precum Cozia sau Horezu, dar și schitul Iezer, întemeiat în secolul XIV. Cei pasionați de excursii în natură pot opta pentru drumeții în defileul Jiului, defileul Oltului, cheile Bistrei sau valea Lotrului. Se pot vizita și vestigiile roman Arutella sau Peștera Muierii. În râurile, dar și lacurile de munte din apropiere, pot fi organizate partide de pescuit pentru cei pasionați.

Cât durează o ședere?

Pachetul de servicii medicale de bază poate fi decontat prin CNPP fiind oferite maxim 21 de zile de tratament pe an pentru cei asigurați, atât la copiii, cât și adulți, iar această perioadă poate fi împărțită în maxim 2 fracțiuni, potrivit informațiilor publicate pe site-ul Băilor Olănești.

Cu toate acestea, biletele decontate de CNPP oferă, în general, 16 zile de sejur dintre care 12 zile sunt dedicate efectuării tratamentelor.

În ceea ce privește cazarea și tarifele la hotelul respectiv, acestea diferă în funcție de perioada din an. În oferta de tratament din acest an sunt incluse cazarea, masa bonuri valorice sau pensiune completă la meniul fix, consultație medicală, dar și tratament.

Prețul integral al unui bilet de tratament este de 3.688,00 lei, potrivit CNPP. Pensionarii, însă, plătesc o contribuție de aproximativ 50% din valoarea pensiei brute lunare pentru un bilet standard de tratament.

Bilet mai ieftin, cu cerere depusă la Casa de Pensii

Pensionarii care doresc să beneficieze de un sejur mai ieftin prin CNPP au nevoie să depună o cerere tip la sediul teritorial al Casei de Pensii, alături de document de plată cum ar fi talonul privind drepturile de pensie în original sau copie, declarație pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii.

Mai este necesar și un bilet de trimitere de la medicul de familie pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, care au contract cu CNPP, însoțit de o copie după acesta.

De asemenea, la prezentarea în hotel, cei care au bilete de tratament se vor prezenta la recepție cu biletul de trimitere cu mențiunea „medicină fizică și reabilitare”, dar și card de sănătate.