Prima pagină » Social » BNR a lansat monedele dedicate marcării a 50 de ani de la primul 10 perfect din istorie, obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal

Nadia Comăneci, prima gimnastă din istorie care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice, a participat, joi, la evenimentul organizat de banca centrală pentru a marca acest moment, respectiv lansarea în circuitul numismatic a monedelor destinate colecționării și vernisarea expoziției temporare.
Rareș Mustață
28 mai 2026, 13:31, Social
Banca Națională a României a organizat, joi, în prezența guvernatorului Mugur Isărescu și a sportivei care inclus România în istoria gimnasticii mondiale, evenimentul de lansare în circuitul numismatic a monedelor destinate colecționării cu tema „50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină” și vernisarea unei expoziții temporare.

Pentru a marca primul 10 perfect din istorie, care a dat peste cap tabela de marcaj de la Jocurile Olimpice din 1976 de la Montreal 1976, BNR a lansat trei monede: aur, argint și tombac cuprat, cu valori nominale de 100, 10 și 1 leu.

Pe avers apare Nadia după exercițiul de la paralele. Nadia a fost prezentă la eveniment și a spus că va pune monedele lângă medaliile câștigate la Montreal. De menționat și că tabela de atunci nu putea afișa nota 10 și a arătat „1.00”, moment rămas celebru în istoria sportului. 2026 a fost declarat în România „Anul Nadia Comăneci”.

Cât costă monedele

Monedele din aur, argint și tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină au putere circulatorie pe teritoriul României și intră de joi în circuitul numismatic

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Potrivit BNR, tirajele aprobate pentru această emisiune numismatică sunt de 200 de piese pentru monedele din aur, 1.000 de piese pentru monedele din argint și 2.000 de piese pentru monedele din tombac cuprat.

Preţurile de vânzare  sunt:

7.800,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate;

1.000,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate;

280,00 lei, inclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

