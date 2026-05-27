Parada Dunării 2026. Show aviatic, foc de artificii și peste 200 de ambarcațiuni la Giurgiu și Ruse

Pe 27 iunie 2026, Giurgiu și Ruse vor găzdui unul dintre cele mai mari evenimente transfrontaliere organizate vreodată pe Dunăre.
Andrei Rachieru
27 mai 2026, 16:37, Social
„Parada Dunării – Două steaguri, un fluviu”, proiect organizat de Asociația Arpatia Giurgiu și Primăria Orașului Ruse, va reuni peste 200 de ambarcațiuni și mii de participanți din România și Bulgaria.

Evenimentul se va desfășura pe traseul Podul Prieteniei – Port Giurgiu – Port Ruse – Insula Mocanu și promite un spectacol simultan pe apă, în aer și pe ambele maluri ale Dunării.

Organizatorii spun că parada nautică va deveni un simbol al cooperării dintre cele două țări și al deschiderii regionale după aderarea completă la spațiul Schengen.

Festivalul va începe la ora 12:00 pe Insula Mocanu, unde participanții vor avea acces la zone de relaxare, DJ set-uri, food court-uri, beach bar-uri și activări speciale pregătite de parteneri și sponsori.

Parada Dunării 2026 marchează primul foc de artificii pe Podul Prieteniei

Unul dintre momentele centrale ale evenimentului va avea loc în jurul orei 17:15, când Podul Prieteniei va găzdui primul foc de artificii organizat vreodată pe structura care leagă România de Bulgaria.

Spectacolul pirotehnic va fi desfășurat pe o lungime de aproximativ 350 de metri.

Pentru organizarea show-ului, traficul rutier pe pod va fi suspendat temporar între orele 17:00 și 17:30. De asemenea, traficul naval dintre Giurgiu și Ruse va fi oprit între 17:00 și 19:30, o premieră pentru această zonă a Dunării.

Parada Dunării 2026 include primul show aviatic organizat pe Dunăre

În premieră pentru România și Bulgaria, cerul de deasupra Dunării va deveni parte a spectacolului. Formația „Șoimii României – Hawks of Romania”, din cadrul Aeroclubul României, va susține un show aviatic cu cinci aeronave, incluzând acrobații și survoluri la joasă altitudine.

Organizatorii estimează participarea a mii de persoane la eveniment, considerat deja cea mai mare paradă nautică organizată pe Dunăre, de la izvor până la vărsare.

Inițiatorul proiectului, Dan Cristian Balint, a declarat că scopul principal al evenimentului este promovarea regiunii dunărene și consolidarea legăturilor dintre comunitățile din Giurgiu și Ruse.

„Parada Dunării este despre curajul de a începe și despre convingerea că două țări pot crea împreună ceva memorabil”, a transmis organizatorul.

