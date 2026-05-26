Prima pagină » Știrile zilei » Trafic suspendat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse pentru lucrări. Când e restricționată circulația

Trafic suspendat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse pentru lucrări. Când e restricționată circulația

Traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendat temporar, pentru realizarea unor lucrări de construcție și montaj.
Trafic suspendat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse pentru lucrări. Când e restricționată circulația
Ioana Târziu
26 mai 2026, 13:58, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, traficul pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi suspendat temporar. Circulația va fi restricționată pentru realizarea unor lucrări de construcție și montaj.

Când sunt programate lucrările

Intervențiile sunt programate să înceapă în data de 4 iunie 2026, la ora 09:00, iar traficul va fi oprit integral pe pod pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor.

Restricțiile pentru autovehicule ușoare vor fi în data de 4 iunie 2026, între orele 09:00 – 21:00.

Suspendarea traficului pentru autovehicule grele va fi în perioada 4 iunie 2026, ora 09:00 – 5 iunie 2026, ora 09:00.

Rutele alternative puse la dispoziție

De asemenea, autoritățile oferă rute alternative pentru șoferi:

  • Dolj: Calafat, Bechet
  • Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele
  • Călărași: Călărași
  • Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Recomandări pentru șoferi

Poliția de Frontieră recomandă șoferilor:

  • Să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor!
  • Să poarte centura de siguranță!
  • Să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față!
  • Să conducă prudent!
  • Să se informeze din surse oficiale!

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
GSP.ro
Șeful FSB face acuzații grave de la Moscova: NATO creează arme biologice în spațiul CSI, iar Ucraina a devenit cel mai mare centru de contrabandă cu arme din Europa
Gandul
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Cât va costa un an de vechime la pensie, de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim
Libertatea
Câți bani pot primi românii diagnosticați cu Alzheimer. În ce grad de handicap poate fi încadrată boala?
CSID
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia