Se schimbă regulile pe Podul Prieteniei. Cum se circulă începând de luni

Prefectura județului Giurgiu a anunțat o schimbare în ceea ce privește circulația pe Podul Prieteniei, care a intrat în vigoare luni după-amiaza.
Foto: Facebook/Instituția Prefectului - Județul Giurgiu
Cosmin Pirv
11 mai 2026, 19:18
Potrivit Prefecturii, din 11 mai 2026, de la ora 16.00, monitorizarea și dirijarea traficului pe DN5 – Podul Prieteniei vor fi asigurate permanent de către piloți de trafic angajați de CNAIR.

„Această măsură a fost adoptată în urma unei expertize tehnice care interzice strict staționarea oricăror mijloace de transport pe partea română a podului pentru a-i proteja structura. În prezent, pe partea bulgară a Podului Prieteniei se desfășoară lucrări de reparații, aspect care influențează, de asemenea, gestionarea fluxurilor de vehicule între cele două state”, a transmis insituția.

Astfel, piloții de trafic sunt amplasați la ambele capete ale sectorului administrat de CNAIR și coordonează fluxul de vehicule prin comunicare radio constantă. Aceștia se asigură că nicio coloană de mașini nu rămâne oprită pe pod.

Pilotul de la capătul dinspre Bulgaria menține contactul permanent cu polițistul de frontieră bulgar. Acesta informează echipa de pe partea română în momentul în care mai sunt 5 minute din tranzitul pe sensul opus, moment în care este permis accesul vehiculelor pe pod dinspre România.

„Această procedură de lucru este esențială pentru a preveni presiunea statică asupra structurii podului. Rugăm toți conducătorii auto să urmeze cu atenție indicațiile piloților de trafic și să manifeste înțelegere pentru noile reguli de tranzit implementate”, a anunțat Prefectura Giurgiu.

