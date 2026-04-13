Liniște pe șosele în a doua zi de Paște

Infotrafic: Interdicții pentru camioane pe trei șosele, până la ora 22:00

Vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu pot circula pe mai multe sectoare. Restricția nu vizează vehiculele destinate exclusiv transportului de persoane.

Interdicțiile sunt valabile între orele 06:00 și 22:00, pe ambele sensuri, pe următoarele tronsoane:

– Autostrada A2 București–Constanța – una dintre cele mai circulate axe rutiere din țară, mai ales în perioadele de sărbătoare;

– DN 7 Pitești–Râmnicu Vâlcea–Veștem – drum de legătură între Muntenia și Transilvania, intens solicitat de traficul greu;

– DN 39 Agigea–Mangalia – arteră litorală care deservește zona de sud a județului Constanța.

Podul Prieteniei, circulabil fără restricții

Circulația pe DN 5 Giurgiu–Ruse se desfășoară astăzi fără restricții, pe ambele sensuri, pentru toate tipurile de vehicule. Lucrările de reparații de pe secțiunea Podului Prieteniei s-au încheiat. Restricțiile de trafic impuse în perioada lucrărilor au fost ridicate.

Recomandările poliției pentru întoarcerea de Paște

INFOTRAFIC avertizează că traficul se poate intensifica pe măsură ce șoferii se întorc dinspre destinațiile de sărbătoare. Timpul petrecut în călătorie poate crește semnificativ față de estimările inițiale.

Polițiștii recomandă verificarea atentă a traseului înainte de plecare. Rutele alternative trebuie luate în calcul acolo unde valorile de trafic sunt ridicate. Răbdarea și prudența sunt esențiale pe drumurile publice în zilele de sărbătoare.