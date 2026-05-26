Incendiu la locomotiva unui tren de călători în Maramureș. Circulația feroviară, blocată pe Magistrala 400

Un incendiu a izbucnit marți la locomotiva unui tren de călători care circula pe relația Baia Mare – București Nord, în localitatea Ulmeni din județul Maramureș, potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.
Andrei Rachieru
26 mai 2026, 18:55
Incidentul s-a produs pe podul peste râul Someș, de pe Magistrala 400. Trenul era format din locomotivă și șase vagoane, în care se aflau aproximativ 120 de pasageri.

Toți călătorii au fost evacuați în siguranță, iar din primele informații nu au fost înregistrate victime. Autoritățile au intervenit rapid, iar incendiul a fost lichidat.

În urma incidentului, circulația feroviară a fost oprită în ambele direcții pe Magistrala 400. Reprezentanții INFOTRAFIC estimează că traficul feroviar va fi reluat în condiții normale după ora 19:00.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de autorități.

