Locomotivă în flăcări pe Valea Oltului! Călătorii, evacuați

Călătorii aflați miercuri seara în trenul care face legătura între Râmnicu Vâlcea și Sibiu au fost evacuați din cauza unui incendiu izbucnit la locomotivă. Circulația rutieră și feroviară este întreruptă.
Sursa foto: captură Youtube
Laura Buciu
20 mai 2026, 19:24
Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, pe Secția de cale ferată 201, la kilometrul feroviar 343+400 de metri, între stațiile CF Cornet și Câineni, județul Vâlcea, a izbucnit un incendiu la o locomotivă. Aceasta aparținea unui tren care circulă pe relația Râmnicu Vâlcea-Sibiu.

Călătorii au fost evacuați.

Nu au fost persoane rănite în urma incendiului la locomotivă.

Incendiul se manifestă cu degajare de fum.

Trafic blocat pe calea ferată și pe DN7

Traficul feroviar este oprit pe ambele fire. Întrucât calea ferată se află în proximitatea părții carosabile, circulația rutieră a fost oprită pe ambele sensuri ale DN7 Râmnicu Vâlcea –Sibiu, în zona localității Câineni, pentru a permite intervenția echipajelor specializate.

