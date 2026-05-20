Germania are probleme cu lipsa de buncăre funcționale pentru populație. Ce propune ministrul de Interne

Astăzi, ministrul federal de interne Alexander Dobrindt (55 de ani, CSU) și-a prezentat noul pact de apărare civilă. Un element cheie: aplicația de avertizare NINA este menită să ghideze cetățenii către buncăre, tuneluri de metrou și parcări subterane în caz de urgență. Problema: până în prezent, nu există adăposturi publice funcționale. Planul necesar pentru buncăre este în așteptare de peste un an.
Sorina Matei
20 mai 2026, 19:29, Social
Ministrul de interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, a prezentat un nou plan de protecție civilă. Unul dintre punctele sale prevede că aplicația NINA ar trebui să arate cetățenilor calea către buncăre, stații de metrou subterane și parcări subterane în caz de alarmă.

Cu toate acestea, problema, conform experților, este că în țară încă nu există adăposturi publice adecvate, iar planul privind buncărele este amânat de mai bine de un an, anunță presa germană.

Președintele Uniunii Orașelor și Comunităților Germane, Andre Berger, a declarat pentru BILD că, în situații de criză, cea mai mare parte a responsabilității revine autorităților locale, dar acestea sunt încă ținute la marginea procesului de planificare a apărării civile.

„Municipalitățile poartă cea mai mare parte a responsabilității în caz de criză, dar în ceea ce privește apărarea civilă, acestea sunt încă ținute la marginea procesului de planificare. Acest lucru nu mai corespunde situației actuale a amenințărilor și trebuie să se schimbe.

Mai exact: atunci când adăposturile trebuie modernizate, aprovizionarea cu energie trebuie asigurată sau evacuările trebuie organizate, deciziile nu mai pot fi luate fără a se lua în sarcina municipalităților”, a spus el.

Conform lui Berger, dacă este nevoie să se pregătească adăposturi, să se asigure furnizarea de energie sau să se organizeze evacuări, deciziile nu pot fi luate fără autoritățile locale. El a avertizat că autoritățile, regiunile, salvatorii și militarii încă țin greu coordonarea acțiunilor, iar acest lucru „costă timp prețios în cazul unei amenințări serioase”.

Guvernele federale, statale și locale, organizațiile de ajutor și armata încă nu cooperează eficient – ​​informațiile și procedurile standardizate lipsesc. Berghegger avertizează: „Într-o situație de urgență reală, acest lucru costă timp prețios. Opriți gândirea birocratică! Crizele nu respectă granițele statelor, logica birocratică sau structurile organizaționale”.

Fie că este vorba de atacuri cibernetice, pene de curent, atacuri hibride sau crize sanitare – în cele din urmă, oamenii de la fața locului sunt cei care trebuie să ia măsuri: municipalitățile, pompierii , serviciile de salvare și organizațiile de ajutor. 

