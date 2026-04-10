DN1 Valea Prahovei, fără probleme de trafic în Vinerea Mare

INFOTRAFIC anunță că, în Vinerea Mare, circulația pe DN1 Ploiești–Brașov, cunoscut drept Valea Prahovei, se desfășoară fluent, cu valori de trafic reduse, fără accidente sau restricții semnalate la ora 7.00.
Andreea Tobias
10 apr. 2026, 07:16, Social

La ora 7.00, circulația pe DN1 Ploiești–Brașov se desfășura fluent, cu valori reduse de trafic. Niciun accident nu fusese semnalat pe această arteră în prima dimineață a minivacanței pascale.

Nicio restricție pe autostrăzi și drumuri naționale

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că nu sunt semnalate accidente care să impună restricții. Rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale funcționa normal la prima oră.

Trafic redus și pe celelalte șosele

Pe A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Ploiești și A7 Ploiești–Adjud, circulația se desfășura fluent. Același lucru era valabil și pe DN7 Pitești–Sibiu.

Camioanele, interzise pe A2, DN7 și DN39 până pe 13 aprilie

Vehiculele de marfă cu masa totală de peste 7,5 tone au interdicție pe trei șosele principale în perioada 9–13 aprilie. Restricțiile nu vizează vehiculele destinate exclusiv transportului de persoane.

Pe A2 București–Constanța, interdicția se aplică astfel: 9 aprilie, interval 16:00–22:00; 10 aprilie, interval 06:00–22:00; 11 aprilie, interval 16:00–22:00; 12–13 aprilie, interval 06:00–22:00.

Pe DN7 Pitești–Râmnicu Vâlcea–Vești, programul diferă ușor: 9 aprilie, 18:00–22:00; 10 aprilie, 06:00–22:00; 11 aprilie, 18:00–22:00; 12–13 aprilie, 06:00–22:00.

Pe DN39 Agigea–Mangalia, intervalele sunt identice cu cele de pe A2. Toate restricțiile sunt valabile pe ambele sensuri de mers.

Podul Prieteniei, redeschis pe ambele sensuri

Începând cu 10 aprilie 2026, circulația pe DN5 Giurgiu–Ruse se desfășoară fără restricții, pe ambele sensuri. Lucrările de reparații de pe Podul Prieteniei au fost finalizate.

Recomandările Poliției pentru minivacanța de Paște

INFOTRAFIC îndeamnă șoferii să-și planifice traseul din timp. Verificarea restricțiilor, a condițiilor meteo și a rutelor alternative este esențială înainte de plecare.

Viteza trebuie adaptată la starea drumului, fără a depăși limitele legale. Depășirile periculoase și manevrele riscante trebuie evitate. Distanța față de vehiculul din față trebuie să permită frânarea în siguranță.

Niciun șofer nu ar trebui să urce la volan obosit sau după consum de alcool și substanțe interzise.

